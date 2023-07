Unwetterschäden: Wer zahlt, wenn ein Baum aufs Nachbargrundstück fällt?

Das kann teuer werden

Umgestürzte Bäume können bei Unwettern erheblichen Schaden anrichten, sowohl am eigenen Haus als auch beim Nachbarn. Nicht immer ist eindeutig, wer zahlen muss.

Wenn heftige Stürme und Gewitter übers Land rollen, kommt es oft zu schweren Unwetterschäden, wie etwa in der Nacht auf Mittwoch in Bayern. Vor allem umgestürzte Bäume richten schwere Schäden an, wenn sie aufs Haus oder die Garage stürzen. So mancher Baum landet aber auch auf dem Nachbargrundstück. Wer muss dann für den Schaden aufkommen?

Sturmschaden: Wer zahlt, wenn ein Baum auf das eigene Haus fällt?

+ Bei Unwettern stürzen immer viele Bäume um – oftmals auch aufs eigene Haus oder auf das Nachbargrundstück. © Zoonar.com/Heiko Kueverling/Imago

Kracht ein Baum infolge eines Sturms aufs eigene Haus, so kommt in der Regel die Gebäudeversicherung für den Schaden auf. Als Sturmschaden wird der umgefallene Baum bei den meisten Versicherern allerdings erst ab Windstärke 8 eingestuft. Manche bieten auch eine Versicherung ohne Mindestwindstärke an. Werfen Sie also am besten einen Blick in Ihre Versicherungsunterlagen, damit es später keine bösen Überraschungen gibt.

Damit die Gebäudeversicherung bei einem umgestürzten Baum auch zahlt, müssen Grundstücksbesitzer zudem Ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sein und den Baum regelmäßig auf seine Standfestigkeit geprüft haben.

Wird nicht nur das Gebäude, sondern auch Inventar beschädigt, zahlt die Hausratversicherung.

Wenn ein Baum aufs Nachbargrundstück fällt

Fällt ein Baum aus Ihrem Garten auf das Haus des Nachbarn, übernimmt zunächst dessen Gebäudeversicherung den entstandenen Schaden. Sie müssen jedoch nachweisen, dass Sie Ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind und den Baum auf seine Sicherheit überprüft haben. War der Baum schon vor dem Unwetter eine Gefahr, müssen Sie selbst für den Schaden aufkommen. In einem solchen Fall können die Kosten für Gebäudeschäden oder für beschädigtes Inventar von der Privat-, Haus- oder Grundbesitzerhaftpflicht übernommen werden. Auch immer wieder ein Streitthema: Überhängende Äste vom Nachbarn – die sollten Sie übrigens nicht einfach abschneiden.

Was ist zu tun, wenn ein Baum aufs Haus fällt?

Ist ein Baum auf Ihr Haus gestürzt, sollten Sie die Feuerwehr rufen und die entstandenen Schäden dokumentieren – am besten mit Fotos. Anschließend melden Sie den Schaden Ihrer Versicherung. Bevor Sie die Schäden reparieren lassen, warten Sie ab, bis die Versicherung ihr Okay dazu gibt.

Wer zahlt den Feuerwehreinsatz?

Der Einsatz der Feuerwehr ist in vielen Fällen gratis, wenn sie zur Abwendung von Gefahren gerufen wurde (etwa, wenn ein massiver Baum aufs Haus fällt oder am Haus lehnt). „Teilweise tragen aber die Gebäudeversicherer diese Kosten, da es sich um Maßnahmen handelt, die eine weitere Ausdehnung des Schadens verhindern sollen“, informiert der Versicherungsmakler verysafe.de auf seiner Internetseite. Wird die Feuerwehr allerdings für Bagatellschäden wie verrutschten Dachziegeln gerufen, müssen die Besitzer meist selbst dafür aufkommen.

Übrigens, fällt der Strom infolge eines Unwetters aus, sollten Sie für diesen Fall immer ein paar wichtige Gegenstände im Haus haben.

