So werden harte Handtücher wieder flauschiger

Von: Ulrike Hanninger

Selbst neue Handtücher werden manchmal nach nur wenigen Wäschen hart und kratzig. Auch mithilfe von Hausmitteln lässt sich das Problem beheben.

Harte Handtücher sind nicht nur ein Luxusproblem. Natürlich fühlen sie sich weniger angenehm auf der Haut an als flauschige und weiche Textilien. Der Knackpunkt ist aber, dass bei harten Handtüchern auch die Fähigkeit reduziert ist, Feuchtigkeit aufzunehmen. Damit Sie sich künftig wieder anständig abtrocknen können, hier ein Überblick über die häufigsten Ursachen und vor allem die Lösungen, um Handtücher durch Waschen und Reinigen beziehungsweise Hausmittel wieder weich zu bekommen.

Nach dem Waschen fühlen sich Handtücher manchmal nicht mehr so weich an. © Iuliia/Imago

Die Ursachen für harte Handtücher

Stark kalkhaltiges Leitungswasser

Benutzung von Weichspüler

Falsch dosiertes Waschmittel

Falsch befüllte Waschmaschine

Falsches Trocknen

Ob das Wasser in Ihrer Region einen hohen Kalkgehalt hat, haben Sie natürlich nicht in der Hand. Wie Sie Ihre Waschmaschine bedienen, dagegen schon. Damit sich Handtücher langfristig angenehm auf der Haut anfühlen, ist die richtige Dosierung des Waschmittels entscheidend: zu viel und es lagert sich in den Textilfasern ab, zu wenig und es nisten sich Kalkrückstände ein. Halten Sie sich also möglichst genau an die Herstellervorgaben. Gleiches gilt für die Befüllung der Maschine. Überschreiten Sie nicht die vorgegebene Obergrenze an Gewicht und stopfen Sie die Trommel nicht randvoll. Regelmäßiges Reinigen der Waschmaschine verbessert das Ergebnis ebenfalls.

Der Erfolg beim Trocknen hängt vom Luftzug ab. Sind die Handtücher während des Vorgangs ausreichend in Bewegung, richten sich die Fasern von selbst wieder auf und das Ergebnis ist herrlich flauschig.

Die einfachste Lösung: den Trockner anwerfen

Besitzer eines Wäschetrockners kennen das Handtuch-Problem meist überhaupt nicht. Der Grund ist, dass der Stoff darin perfekt belüftet und herumgewirbelt wird. Die Textilfasern richten sich auf und die Oberfläche ist und bleibt kuschelweich. Nutzen Sie also das Gerät, sofern vorhanden, nicht nur für Ihre Kleidung. Gibt man Handtücher, also gut geschleuderte Wäsche hinein, spart man sogar Strom.

Wie trocknet man Handtücher richtig an der Luft?

Viele trocknen ihre Handtücher an der Luft. Das Ergebnis hängt im Wesentlichen von der Luftzirkulation ab. Schwingen die Tücher auf der Wäscheleine im Garten oder auf dem Balkon frei im Wind, bleiben auch die Fasern flauschig. Steht die Luft still, bleiben sie verklebt und dementsprechend hart. Versuchen Sie deshalb, für ausreichend Zug zu sorgen. Das geht selbst im Inneren des Hauses. Stellen Sie den Wäscheständer einfach in Fensternähe auf. Sorgen müssen sich auch Mieter nicht machen: Wäschetrocknen in der Wohnung ist erlaubt.

Gerade bei älteren Handtüchern kann es helfen, wenn Sie sie zusätzlich kräftig ausschütteln. Nicht nur beim Abnehmen, sondern schon ehe Sie sie aufhängen, also direkt, nachdem Sie sie aus der Maschine geholt haben.

Hausmittel, um alte Handtücher zu retten

Lieblingshandtücher, alte Stücke und solche aus dem Badezimmer, die man besonders oft wechseln sollte, kann man mit einem einfachen Hausmitteln wieder weich bekommen.

Mischen Sie Essig und Wasser im Verhältnis 1:2 und legen Sie die Handtücher eine halbe Stunde bis Stunde darin ein. Spülen Sie sie danach kurz mit klarem Wasser aus und waschen Sie sie wie gewohnt in die Maschine. Der Essig befreit die Fasern von Kalkablagerungen, denen man in der Dusche übrigens ebenfalls mit einem Hausmittel, nämlich Babyöl, den Garaus machen kann, und verhindert, dass sich sofort wieder neue festsetzen.

Mischungen aus Zitronensäure können ebenfalls funktionieren, eignen sich aber eher für weiße Handtücher als für bunte Strandlaken. Das Mittel kann die Farben ausbleichen.