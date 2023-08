VANEVER bringt mit vollausgestatteten Campern Freiheit und Abenteuer auf die Straße

Genießen Sie wunderschöne Ausblicke direkt aus dem Camper. © VANEVER

Das Münchner Start-up VANEVER zeigt, wie Naturgenuss auf hohem Niveau geht und trifft mit der Vermietung vollausgestatteter Campervans genau die heutigen Reisebedürfnisse.

Einsteigen, losfahren und Freiheit genießen: Camperurlaube liegen derzeit voll im Trend, egal ob Roadtrip, klassischer Campingurlaub oder Vanlife. Laut Statistiken ziehen rund 12,7 Millionen Menschen in Deutschland Camperreisen anderen Urlaubsarten vor – individuelles, nachhaltiges Reisen wird großgeschrieben. Passend zu diesem Trend bietet VANEVER mit Standort im Münchner Norden Reiselustigen hochwertige Campervans für einen unvergesslichen Roadtrip durch Europa und außereuropäische EU-Mitgliedsstaaten.

„VANEVER you’re ready – bereit, wenn Du es bist“

Campingurlaube sind voll im Trend. Mit einem vollausgestatteten Camper von Vanever genießen Sie einen unvergesslichen Roadtrip. © VANEVER

Ob für die Familie, den Partner, die beste Freundin oder den liebsten Begleiter auf vier Pfoten – mit bekannten Klassikern wie dem VW California Ocean und VW Grand California bis hin zum reinen Elektrobus VW ID.Buzz Pro steht für alle der passende Weggefährte zur Vermietung bereit. Nach dem Motto „VANEVER you’re ready – bereit, wenn Du es bist“ sind die Campervans bereits bei Abholung über den Standard hinaus ausgestattet – von kompletter Küchenausstattung über Campingtisch und Campingstühle bis hin zu Bettwäsche, Handtüchern und Hängematte. Auf Wunsch besteht die Option auf zusätzliche kostenfreie Ausstattung wie weitere Campingstühle oder ein Outdoor-Kocher sowie gegen Aufpreis ein Fahrradträger oder E-Bikes der Marke Cube. Damit erspart das Unternehmen unnötigen Planungsstress und ermöglicht einen unkomplizierten Start in den wohlverdienten Urlaub.

VANEVER macht’s nachhaltig

Das Münchner Unternehmen schreibt nicht nur Geräumigkeit, Hochwertigkeit und Komfort groß, sondern nimmt auch die Umwelt in den Blick. Durch den weitgehenden Verzicht auf Plastik setzt VANEVER auf Holzelemente und Geschirr aus Porzellan. „Wir leben Reiselust, Freiheit und Abenteuer in der unberührten Natur – in Kombination mit nachhaltigen Materialien unserer Campingbusse bieten wir so die optimale Lösung“, so Gründer und Geschäftsführer Philipp J. Jacke. Mit dem Volkswagen ID.Buzz steht zudem ein Elektrovan als emissionsfreier Camper zur Verfügung. Damit gibt VANEVER nicht nur klimafreundliche Campervans an die Hand, sondern unterstützt gleichzeitig auch umweltfreundliches Reisen. Denn der Camperurlaub gilt im Vergleich zu Pauschal- und Flugreisen als nachhaltigste Art zu reisen, wie das Institut für Energie und Umweltforschung (ifeu) bestätigt.

Der kleine Junge im Camper

Auch für Reisen mit Hund stehen Camper zur Verfügung. © Vanever

Gründer und Geschäftsführer Philipp J. Jacke ist selbst im Campervan seines Vaters groß geworden und teilt mit VANEVER seine große Leidenschaft für Camperreisen. „Raus in die Natur, zum See, ans Meer, in die Berge, ins Grüne und dabei nur so lange an einem Ort bleiben, bis es einen zum nächsten zieht – das macht Reisen im Camper aus“, schwärmt der gebürtige Westerwälder.

VANEVER bedeutet Freiheit, Abenteuer und unvergessliche Erinnerungen abseits des Alltags. Kombiniert mit hoher Qualität, Nachhaltigkeit und Authentizität zaubern wir allen Reiselustigen ein Lächeln ins Gesicht, das lange anhält.

Schon gesichtet? Passend zum Sommer startet VANEVER eine Aktion in der Heimatstadt München, die Lust auf mehr macht: Die VANEVER-Camperbusse machen Anfang August einen Ausflug quer durch die Münchner Innenstadt und warten nur darauf, entdeckt zu werden. Wer einen Bus findet, hat die Möglichkeit auf eine großartige Prämie. Einfach Foto mit dem Camper knipsen, an den VANEVER-Instagramaccount @vanever.camper senden und freuen.

