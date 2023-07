Ventilatoren bei Hitze richtig aufstellen, sonst können sie krank machen – drei Tipps

Luftzug statt Abkühlung

Wenn sich im Sommer die Wohnräume aufheizen, sorgen Ventilatoren für angenehme Abkühlung. Wie Sie die Geräte richtig aufstellen – und welcher Fehler krank machen kann.

Ventilatoren kühlen die Luft in überhitzten Wohnungen nicht direkt ab, sondern wälzen sie lediglich um. Falsch aufgestellt verteilt ein Ventilator jedoch höchstens die heiße Luft, anstatt für Abkühlung zu sorgen. Im schlimmsten Fall kann das Gerät sogar krank machen. Mit unseren Tipps können Sie die heißen Tage dennoch genießen.

1. Ventilator nicht direkt auf den Körper richten

Auch, wenn es noch so warm ist: Richten Sie den Ventilator nie direkt auf den Körper, vor allem nachts nicht. Der kühle Luftzug führt schnell zu gesundheitlichen Problemen wie

Verspannungen,

einen steifen Nacken,

trockene Schleimhäute oder

Bindehautentzündungen.

Kühlt der Körper zu sehr aus, wird das Immunsystem zudem geschwächt, was zusammen mit den trockenen Schleimhäuten wiederum Erkältungen begünstigt. Hausstaub- und Pollen-Allergiker sollten auf Ventilatoren sogar ganz verzichten, da sie die Allergene in der Wohnung zusätzlich aufwirbeln.

2. Bodenventilator von unten nach oben richten

Tagsüber sollten Sie im Sommer die Fenster und Rollläden geschlossen halten, um zu verhindern, dass die Wohnung unnötig aufheizt. Ist die Luft draußen wärmer als drinnen, würde ein Ventilator ohnehin nur die heiße Luft in der Wohnung verteilen. Bei geschlossenen Fenstern kann ein Ventilator dennoch für Abkühlung sorgen, wenn sie die kühlere Luft von den Zimmern an der sonnenabgewandten Seite des Hauses in die wärmeren leiten. Auch am Boden ist die Luft stets kälter als an der Decke: Richten Sie Bodenventilatoren deshalb immer von unten nach oben, um die Luft zu durchmischen und die Temperaturen so erträglicher zu gestalten.

3. Luft kühlen mit Eiswasser

Damit ein Ventilator die Wohnräume zumindest etwas abkühlt, hilft ein beliebter Trick: Stellen Sie eine Schüssel mit Eiswasser oder gekühlte Getränkeflaschen vor das Gerät. Letztere kühlen Räume auch ohne Ventilator, wenn die Flaschen richtig platziert werden. Die ausströmende Luft sorgt für Abkühlung. Viele behelfen sich auch mit einem nassen Handtuch vor dem Ventilator. Dies führt jedoch dazu, dass die Luftfeuchtigkeit steigt und so Schimmelbildung begünstigt. Behalten Sie die Luftfeuchtigkeit in diesem Fall stets mit einem Hygrometer im Blick. Ein anderer Blitztrick soll im Sommer ebenfalls für kühle Wohnräume sorgen.

