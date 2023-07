Schluss mit Sommer-Hitze – aber wie viel Strom verbrauchen Ventilatoren?

Das mit der Wasserflasche ist ein guter Tip - Nachdem der Raum abgekühlt wurde, kann man auch noch Strom sparen, wenn man die tiefgekühlte Wasserflasche wieder zurück in die Tiefkühltruhe steckt, um dort alles schön kalt zu halten. Haben die nicht wenigsten einen einzigen mit Schulabschluss?

Ich bin Ventilator-Fan. Deckenventilatoren sind am effektivsten, und es reicht die unterste Schaltstufe. Luft wird am effektivsten langsam umgewaelzt. Allerdings habe ich 2 Deckenventilatoren pro Raum. Das erhoeht bei Bedarf die Verwirbelung. Es lohnt sich, den Motor eines neuen Ventilators auf korrekte Schmierung hin zu inspizieren. Da wird meist gespart. Holt man das nach, spart es Strom, der Motor und das Lager laufen dann leichter.

Deckenventilatoren koennen langsamlaufend auch im Winter Sinn ergeben, in umgekehrter Laufrichtung (nicht alle Ventis haben das). Speziell bei Altbauten mit hohen Decken wird die Waerme dann unten gehalten, wo sie hinsoll.