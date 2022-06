Verpackungsmenge in 30 Jahren deutlich gewachsen

In Privathaushalten wuchs der Verpackungsverbrauch von 1991 bis 2020 auf 8,7 Millionen Tonnen und damit um 14 Prozent. Grund ist der wachsende Konsum, sagt Kim Cheng vom Deutschen Verpackungsinstitut. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Schon lange bemühen sich viele Hersteller und Verbraucher, Verpackungsmüll zu vermeiden. Aber wie kommt es, dass der Materialverbrauch dennoch immer weiter zunimmt?

Berlin - Trotz Bemühungen für weniger Materialeinsatz nutzen die Menschen in Deutschland nach einer Studie immer mehr Verpackungen. In Privathaushalten wuchs der Verbrauch von 1991 bis 2020 auf 8,7 Millionen Tonnen und damit um 14 Prozent, wie die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung im Auftrag mehrer Branchenverbände berechnete.

„Es ist ein bisschen wie bei Hase und Igel“, erklärte Kim Cheng, Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts. Zwar seien Verpackungen in den letzten 30 Jahren immer leichter und schlanker geworden. „Aber jeder Fortschritt wird vom wachsenden Konsum gleich wieder aufgefressen.“

Um mehr als die Hälfte hat nach der Untersuchung seit der Wiedervereinigung die Menge an Papier-, Pappe- und Kartonverpackungen zugenommen. Sie haben mit rund 3,3 Millionen Tonnen den größten Anteil am privaten Verbrauch. Mehr als verdoppelt hat sich die Menge an Kunststoffverpackungen, die 2020 knapp 2,1 Millionen Tonnen auf die Waage brachten. Verpackungen aus Glas wurden dagegen deutlich seltener genutzt.

„Würden wir heute noch die gleiche Anzahl an Produkten konsumieren wie vor 30 Jahren, könnten wir pro Jahr auf 1,7 Millionen Tonnen Verpackung verzichten“, teilten die Verbände mit. Demnach wird nicht nur mehr gekauft. Weil die Haushalte kleiner werden, greifen die Menschen im Supermarkt auch zu kleineren Packungsgrößen - was insgesamt den Materialverbrauch erhöht. Verpackungen ließen sich nicht unendlich weiter verschlanken, betonte das Verpackungsinstitut. Wer weniger Verpackungen wolle, müsse sein Konsumverhalten ändern. dpa