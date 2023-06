Vier Reiniger und zwei Hausmittel, mit dem Sie Ihren Vinylboden mühelos sauber bekommen

Von: Andrea Stettner

Vinylböden gelten als robust und pflegeleicht. Dennoch eignen sich nicht alle Putzmittel für den beliebten Bodenbelag. Worauf es bei der Reinigung ankommt.

Ein Vinylboden hält einiges aus. Dem beliebten Bodenbelag kann kaum eine Verunreinigung auf Dauer etwas anhaben. Auch feuchtes Wischen stellt in der Regel kein Problem dar. Bei der Wahl des Boden-Reinigungsmittels sollten Sie dennoch vorsichtig sein, um den Belag nicht dauerhaft zu beschädigen.

Welche Reiniger eignen sich für Vinylboden?

Für Vinylboden haben sich folgende Reinigungsmittel gut bewährt, darunter auch zwei natürliche Hausmittel:

Vinylbodenreiniger

Allzweckreiniger

Neutralreiniger

Glasreiniger

Essig (stark verdünnt)

Schmierseife

Welche Reiniger sind für Vinylboden ungeeignet?

Tatsächlich gibt es auch eine Reihe von Reinigungsmitteln, die sich überhaupt nicht für Vinylböden eigen. Dazu gehören etwa Scheuerpulver sowie öl- oder ammoniakbasierte Reiniger. Auch auf eine Dampfreinigung sollten Sie bei einem Vinylboden besser verzichten, denn der heiße Wasserdampf kann dazu führen, dass der Boden aufquillt.

Wie bekomme ich Vinylboden richtig sauber?

Um Ihren Vinylboden richtig und zugleich schonend sauber zu bekommen, hat sich folgende Putzroutine bewährt: Zuerst saugen Sie den Boden und befreien ihn so von Staub, Steinchen und groben Schmutz. So wird der Bodenbelag später beim Nasswischen nicht beschädigt.

Danach geht‘s mit mit Wischer oder Mopp weiter. Füllen Sie einen Eimer mit Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel (siehe oben) und wischen Sie damit den Vinylboden. Noch gründlicher wird‘s, wenn Sie zusätzlich einen Eimer mit klarem Wasser bereitstellen und darin den Putzlappen zwischendurch ausspülen.

Zum Schluss nochmals mit einem trockenen Wischer überschüssiges Wasser am Boden wegwischen. So vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in die Fugen eindringt und der Boden aufquillt.