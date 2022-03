Wäsche waschen: Brauche ich unbedingt ein Vollwaschmittel?

Von: Andrea Stettner

Wäsche waschen zählt zu den notwendigen Übeln im Haushalt. Ein Vollwaschmittel gehört dabei zum Standard. Doch wofür brauche ich eigentlich Vollwaschmittel?

Vollwaschmittel, Color-Waschmittel, Feinwaschmittel und viele mehr – die Zahl der Waschmittel in deutschen Drogerien ist kaum zu überblicken. Während Color-Waschmittel für Buntwäsche noch notwendig erscheint, können sich viele Verbraucher nicht erklären, für was man ein Vollwaschmittel braucht. Für welche Kleidungsstücke es sich eignet, wann Pulver die richtige Wahl ist und welchen nützlichen Nebeneffekt ein Vollwaschmittel auf Ihre Waschmaschine hat, erfahren Sie im Folgenden.

Vollwaschmittel: Welche Wäsche wasche ich damit?

Vollwaschmittel eignet sich für weiße Wäsche und helle Wäsche mit starken Verschmutzungen. Im Gegensatz zum Color-Waschmittel enthalten die meisten Vollwaschmittel nämlich Bleichmittel und optische Aufheller. Diese sorgen dafür, dass weiße Wäsche weiß bleibt und nicht vergraut. Genau das würde mit der Zeit passieren, wenn Sie lediglich ein Color-Waschmittel für weiße Wäsche verwenden.

Vollwaschmittel waschen außerdem besonders sauber. Seine Inhaltsstoffe wie Enzyme, Tenside und Proteasen wirken kraft­voll gegen Flecken und starke Verschmut­zungen. Das enthaltene Bleichmittel tötet außerdem Keime besonders gut ab, weshalb sich Vollwaschmittel hervorragend für Handtücher oder Waschlappen eignen. Unangenehme Gerüche, die sich in den Textilien fest­gesetzt haben, macht ein Vollwaschmittel so schnell den Gar aus.

Bestens geeignet für Vollwaschmittel sind etwa:

weiße Handtücher, Waschlappen

weiße Bettwäsche, Laken und Spannbettücher

weiße, unempfindliche Kleidung wie T-Shirts aus Baumwolle, Socken, Unterhosen

Putzlappen

Für welche Wäsche eignet sich Vollwaschmittel nicht?

Für bunte Wäsche ist ein Vollwaschmittel dagegen nicht geeignet, da es die Farben von Kleidungsstücken ausbleichen kann. Anders als Vollwaschmittel enthalten Colorwaschmittel nämlich keine optischen Aufheller oder Bleichmittel und schonen so die Farben. Ein Farbübertragungsverhinderer schützt zudem vor Verfärbungen. Dieser umschließt die Farbstoffe, welche in der Waschlauge gelöst werden und verhindert so, dass sich die Farben auf anderen Kleidungsstücke festsetzen.

Auch weiße Kleidung aus empfindlichen Stoffen wie Wolle oder Seide, sollte lieber mit einem Fein- oder Woll-Waschmittel gewaschen werden. Wolle würde mit einem Vollwaschmittel verfilzen, Seidenstoffe schnell unansehnlich werden.

Folgende Kleidungsstücke eignen sich zum Beispiel nicht für ein Vollwaschmittel:

alle bunten Textilien

Seidenblusen

Feinstrumpfhosen

Spitzenunterwäsche

Kleidung aus Wolle (wie Wollpullover, Babyanzüge aus Schurwolle oder Wollmützen)

Welches Vollwaschmittel ist besser – Pulver, flüssig oder Gel-Pods?

Verschiedene Waschmitteltests wie von Stiftung Warentest haben gezeigt, dass Vollwaschmittel in Pulverform meist bessere Waschergebnisse erzielen als flüssige Vollwaschmittel bzw. Gel-Caps, -Discs oder -Pods. Flüssige Vollwaschmittel enthalten nämlich keine Bleichmittel, da diese in flüssiger Form nicht lange haltbar sind. Zudem fehlen unlösliche Zeolithe, die im Vollwaschmittel-Pulver als Wasserenthärter enthalten sind. Stattdessen sollen hier vermehrt Tenside für Sauberkeit sorgen, die jedoch weniger effektiv sind, wie die Verbraucherzentrale Hamburg informiert.

Bei niedrigen Temperaturen können sich Vollwaschmittel-Pulver jedoch als Nachteil erweisen: Die im Pulver enthaltenen Bleichmittel entfalten oft erst ab 60 Grad ihre volle Wirkung. Bei 30 Grad oder 40 Grad können Vollwaschmittel-Pulver deshalb weiße Rückstände bilden, die der Wäsche anhaften. Flüssig oder Pulver? So entscheiden Sie sich für das richtige Waschmittel. (as)