So sortieren Sie Wäsche richtig, um Verfärbungen & Co. zu vermeiden

Wäsche waschen ist oft komplizierter als gedacht - schließlich muss diese zuvor ordentlich sortiert werden, damit es später nicht zu bösen Überraschungen kommt.

Das Thema Wäsche sortieren sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden - denn wer einfach den Wäschestapel in die Waschmaschine packt, ohne vorher für Ordnung zu sorgen, muss hinterher verfärbte oder eingelaufene Kleidung befürchten.

Hier erfahren Sie, nach welchen Kriterien Sie Wäsche sortieren sollten.

Wäsche sortieren: Die richtigen Textilien

Zunächst einmal sind nicht alle Kleidungsstücke gleich: Schon beim Befühlen bemerken Sie, dass manche Stoffe weicher und andere wiederum robuster sind. Deshalb kann nicht jede Wäsche gleich gewaschen werden - denn nicht jedes Teil verträgt die gleichen Waschprogramme.

In der Tabelle sehen Sie, wie Sie Textilien nach Waschprogramm sortieren:

Waschprogramm Textilien Hand- und Schonwäsche Naturfasern wie Wolle, Seide Feinwäsche Blusen aus Synthetik oder Viskose, Oberteile mit Naturfarben, Stoffmantel, Mikrofasertücher Pflegeleichte Wäsche Hemden, T-Shirts, Socken, Blusen, Mischgewebe, Polyester, Polyamid Normale Wäsche bzw. Koch- und Buntwäsche Baumwollbettwäsche, Baumwollschlafanzüge, Baumwollunterwäsche, Handtücher

Nach Waschtemperatur Wäsche sortieren

Die Waschtemperatur ist extrem wichtig: Denn wird die Wäsche zu heiß gewaschen, kann sie einlaufen. Deshalb sollten Sie immer die Herstellerangeben auf dem Etikett betrachten und schon beim Sortieren in Wäschekorb & Co. richtig einordnen, damit hinterher nichts schief gehen kann. Falls Sie das Etikett schon abgeschnitten haben oder die Schrift darauf verblasst ist, müssen Sie sich wiederum am Material orientieren, was die Waschtemperatur angeht.

Die Tabelle zeigt Ihnen, welche Temperaturen bei welcher Wäsche geeignet sind:

Temperatur Textilien/Kleidungsstücke Handwäsche oder spezielles Waschprogramm Wolle, Seide 30 Grad Gardinen, Jeans, leicht abfärbende Kleidung, empfindliche Buntwäsche, leicht verschmutzte Kleidung, BHs 40 Grad Kleider, Hosen, Hemden, Shirts, Röcke, Pullis, Blusen, helle und bunte Wäsche 60 Grad Schlafanzug, Unterwäsche, Bettwäsche, Handtücher, Socken, weiße Wäsche 90 Grad stark verschmutzte Baumwollwäsche

So sortieren Sie Wäsche nach Farben

Ein geläufiger Fehler: Die Wäsche wird einfach ungeachtet der Farben in die Maschine gelegt und gewaschen. Bei einem kräftigen Rot kann das schnell mal ins Auge gehen. Doch selbst bei Farben, die auf den ersten Blicke nicht so wirken, als würden sie abfärben, müssen Sie vorsichtig sein.

Die Tabelle listet auf, wie die Wäsche nach Farben zu sortieren ist:

Farbkategorien Farben Weißwäsche weiß, hellblau, hellrosa, hellgrau, flieder Buntwäsche hell orange, rosa, gelb Buntwäsche dunkel blau, grün, rot, violett Schwarze/dunkle Wäsche schwarz, braun, dunkelgrau

Achten Sie bei der Einteilung auch darauf, wie stark die Kleidung eingefärbt ist - bei einem tiefen Rot ist es dann vielleicht sogar besser, es in die dunkle Wäsche zu geben. Falls Sie nicht genug Wäsche zusammenbringen, können Sie zur Not auch die Buntwäsche zusammenfassen und bei niedrigeren Temperaturen waschen.

Und dann gibt es noch eine Gruppe von Kleidung, die Ihnen vermutlich Kopfzerbrechen bereitet: Die gemusterten Teile. Bei einem schwarz-weiß gestreiften Shirt ist es zum Beispiel ratsamer, es in die dunkle Wäsche zu geben, um das zu erwartende Übel kleiner zu halten. Schließlich können sich hier nur die weißen Stellen des Kleidungsstückes verfärben, während bei einer Weißwäsche die Gefahr besteht, dass die komplette Ladung ergraut.

Ähnlich verhält es sich bei Teilen, die weiß-bunt kariert sind oder andere verschiedenfarbige Muster aufweisen. Wollen Sie auf Nummer sicher gehen, wählen Sie allerdings lieber die Handwäsche.

Wäsche sortieren: Wie groß ist die Verschmutzung?

Je nachdem wie verschmutzt Ihre Wäsche ist, müssen Sie hier auch nochmal sortieren: Kleidung, die Sie nicht oft getragen haben, braucht eine weniger intensive Wäsche als diejenige, die oft getragen oder stark verschmutzt ist.

Besonders bei Baumwollwäsche können Sie auch mal bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen bei 90 Grad waschen. Der Verschmutzungsgrad entscheidet aber auch über die Dosierung des Waschmittels. Deshalb sollten Sie schmutzige Kleidung mit ähnlich schmutzigen Teilen zusammen in die Waschmaschine geben.

fk