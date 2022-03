Legt man den Warentrenner vor oder hinter seinen Einkauf?

Von: Janine Napirca

Wer muss den Warentrenner auf das Band an der Supermarktkasse legen? © Rolf Poss/Imago

Gehört der Warentrenner im Supermarkt hinter oder vor den eigenen Einkauf? MyMarktforschung hat dazu 1.058 Deutsche befragt.

Haben Sie für sich selbst eine Regel beim Einkaufen, wohin Sie den Warentrenner an der Kasse legen? Oder agieren Sie situationsbedingt? Das Institut myMarktforschung ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat dafür 1.058 Menschen in Deutschland befragt. Das Ergebnis ist relativ eindeutig.

Wie sinnvoll sind Warentrenner an der Kasse im Supermarkt?

Normalerweise gibt es in jedem Supermarkt neben dem Band an der Kasse mehrere Warentrenner, meist mit dem Logo des jeweiligen Lebensmittelunternehmens. Diese nützliche Erfindung soll Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden an der Kasse das Leben vereinfachen. Denn durch den Warentrenner werden unterschiedliche Einkäufe, die alle auf demselben Band liegen, voneinander getrennt. Damit man weiß, welcher Einkauf bzw. welche Produkte wem gehören.

Wer muss den Warentrenner auf das Band an der Kasse im Supermarkt legen?

Selbstverständlich gibt es keine offizielle Regelung, wer verantwortlich dafür ist, mithilfe des Warentrenners den eigenen Einkauf vom Einkauf des Kunden bzw. der Kundin vor bzw. hinter einem abzugrenzen. Das Institut myMarktforschung hat in einer Umfrage 1.058 Deutsche befragt.

Mehr als die Hälfte der Befragten denkt, dass man den Warentrenner hinter seinen eigenen Einkauf legen sollte. Nur jeder Achte ist der Meinung, dass man den Warentrenner vor seinen eigenen Einkauf legen muss. Für ungefähr 20 Prozent der Befragten spielt es keine Rolle, ob man den Warentrenner vor oder hinter den eigenen Einkauf legt. Zu welcher Gruppe gehören Sie? (jn)