Warum hat der Vollmond im Februar drei verschiedene Namen?

Der nächste Vollmond erscheint am 16. Februar. Unter welchen Namen er bekannt ist, lesen Sie hier.

Mit Vollmond bezeichnet man den Zeitpunkt der Mondphase, an dem sich Sonne und Mond aus der Perspektive der Erde einander entgegengesetzt gegenüber stehen. Ungefähr alle 29,5 Tage wiederholen sich die Phasen des Mondes. Der nächste Vollmond wird am 16. Februar 2022 um 17.57 Uhr aufgehen.

Warum sind Menschen so fasziniert vom Mond und insbesondere vom Vollmond?

Es gibt Menschen, die gewisse Aktivitäten nach dem Mondkalender ausrichten. So gibt es beispielsweise Ratschläge dafür, wann man sich am besten die Haare schneiden lassen oder die Fenster putzen sollte. Auch auf die Qualität des Schlafes oder den Menstruationszyklus soll die Kraft des Vollmonds Auswirkungen haben.

So solle man sich zum Beispiel im Zeitraum einen Tag vor dem Vollmond bis drei Tage nach dem Vollmond die Haare schneiden lassen, derselbe Zeitraum eigne sich zum Umtopfen von Pflanzen. Wohingegen am Folgetag des Vollmonds gedüngt werden sollte, Malerarbeiten kann man in den drei auf den Vollmond folgenden Tagen ausüben, während sich der vierte Tag nach dem Vollmond besonders gut zum Fensterputzen eigne.

Darum wird der Vollmond im Februar auch Sturmmond, Schneemond oder Hornung genannt

Den Namen Schneemond verdankt der Februar-Vollmond den Algonkin. Die Ureinwohner Nordamerikas stellten fest, dass im Februar der Schneefall besonders üppig ausfällt. Generell sind die Algonkin für viele Mondnamen verantwortlich.

Der Name Hornung für den Vollmond im Februar stammt aus Deutschland und ist vermutlich entweder darauf zurückzuführen, dass reife Rothirsche im Februar ihre Geweihe abwerfen oder es stammt von „Hornunc“, was Bastard bedeutet und sich auf die Anzahl der Tage des Monats bezieht. Denn mit 28 bzw. 29 Tagen ist der Februar im Vergleich der kürzeste Monat. Ebenfalls passend für den Vollmond im Februar ist der Name Sturmmond. An der Nordsee werden heuer starke Sturmböen, in den höheren Lagen sogar Orkane erwartet. (jn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.