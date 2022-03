Wann ist der nächste Leermond?

Von: Janine Napirca

Wann der nächste Leermond zu sehen bzw. nicht zu sehen ist, lesen Sie hier. © Wassilis Aswestopoulos/Imago

Wann ist der nächste Leermond? Und welche Mondphase man überhaupt darunter versteht, lesen Sie hier.

Das ganze Jahr durchläuft der Mond immer wieder verschiedene Phasen, die sich dadurch voneinander unterscheiden, wie stark der Mond von der Sonne beleuchtet wird. Abhängig davon, in welchem Winkel die Sonne, der Mond und die Erde zueinander stehen, verändert sich natürlich auch die Perspektive von der Erde aus. So unterscheidet man grundlegend die Mondphasen Neumond, zunehmender Mond, Halbmond, abnehmender Mond und Vollmond. Wenn der Mond besonders hell und groß am Himmel erleuchtet, spricht man vom sogenannten Supermond. Aber was genau ist dann ein Leermond?

Was versteht man unter Leermond?

Leermond ist die Bezeichnung des Neumonds in der Schweiz. Leermond, bzw. Neumond, nennt man die Beleuchtungsphase des Mondes, in der sich der Mond genau zwischen der Erde und der Sonne befindet. Die Strahlen der Sonne beleuchten lediglich die Seite des Mondes, die von der Erde abgewandt ist. Aufgrund dessen ist der Leermond von der Erde aus entweder gar nicht oder nur sehr schlecht zu sehen.

Wann ist der nächste Neumond?

Der nächste Neumond wird für den 2. März 2022 ab 18.35 Uhr erwartet. Zu diesem Zeitpunkt sieht man nur die Nachtseite des Mondes. Erst nach circa 35 Stunden wird der äußerste rechte Rand – von der Südhalbkugel der äußerste linke Rand – sichtbar von der Sonne erhellt. Diese Mondphase, die auf Leermond folgt, bezeichnet man auch als Neulicht, wohingegen man die letzte sichtbare Phase vor dem Neumond Altlicht nennt.

Der zweite Leermond eines Monats und der dritte Neumond einer Jahreszeit mit insgesamt vier Neumonden wird Black Moon genannt.

Warum kann man den Leermond bzw. Neumond nicht sehen?

Obwohl die Seite des Mondes, die der Erde zugewandt ist, immer ein wenig von der Erde reflektiertes Sonnenlicht, auch Erdschein genannt, abbekommt, kann der Neumond bzw. Leermond nicht mit bloßem Auge erkannt werden. Denn das in der Erdatmosphäre gestreute Sonnenlicht überstrahlt die von der Erde reflektierten Sonnenstrahlen. Am Nachthimmel kann man den Leermond generell nicht erkennen, denn er befindet sich ebenso wie die Sonne unterhalb des Horizonts. (jn)