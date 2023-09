„Killer-Waschbär“ beißt in Kassel zu – Seniorin traut sich nicht mehr in den Garten

Von: Matthias Lohr

Kassel gilt als Hauptstadt der Waschbären. Die Tiere verlieren ihre Scheu. Nun hat ein Tier eine Seniorin gebissen. Experten warnen vor zu viel Nähe.

Kassel – Viele Kasseler haben den Eindruck, dass Waschbären in Kassel immer weniger Scheu vor Menschen haben – mitunter werden die Tiere auch aggressiv, so wie nun in Bad Wilhelmshöhe. Dort wurde am Samstagabend eine Frau in ihrem Garten von einem Waschbären gebissen.

Inga Peipe las im Liegestuhl gerade ein Buch, als aus der Hecke ein Waschbär kam, wie die Seniorin schildert: Das Tier setzte sich vor die Frau, schaute sie an, biss in ihren linken Knöchel und ließ nicht wieder los. Mit ihren Schuhen und einer Decke gelang es Peipe, den Waschbären loszuwerden.



Die Wunde wurde am Tag danach im Klinikum versorgt, die Frau erhielt eine Tetanusspritze, ist nun aber verängstigt: „Wegen des Killer-Waschbären gehe ich nicht mehr in den Garten.“



Der ungewöhnliche Angriff überrascht auch Experten. Revierförsterin Dagmar Löffler erklärt: „So etwas ist die absolute Ausnahme.“ Bei der Stadt weiß man von zwei ähnlichen Vorfällen in den vergangenen Jahren.



Waschbären sehen süß aus, können aber richtig aggressiv werden: Nicht nur wie hier in der Karlsaue fühlen sich die Tiere wohl. Kassel gilt als Waschbärenhauptstadt Europas. © Andreas Fischer

Gartenbesitzer aus Kassel von Waschbär an Arm und Bein verletzt

2012 machte ein Fall eines Gartenbesitzers aus Harleshausen Schlagzeilen, der von einem Waschbären an Armen und am Bein verletzt wurde. Der Mann hatte zuvor die vier Jungen der Mutter verscheuchen wollen, woraufhin das Weibchen den Nachwuchs verteidigte. Ende Juli töteten Waschbären ein Zwergkaninchen im Vorderen Westen. Nicht nur dort sind viele Einwohner überzeugt, die Population habe zugenommen.

Zahlen dazu gibt es jedoch nicht. Försterin Löffler sagt, dass die für Waschbären tödliche Viruserkrankung Staupe die Population vor etwa fünf Jahren dezimiert habe: „Inzwischen dürfte das kompensiert sein.“ Ein Sprecher der Stadt hatte zuletzt mitgeteilt, dass keine eklatante Zunahme von Problemen mit Waschbären festzustellen sei.

Für den Waschbär-Experten Frank Becker sind „die Leute teilweise selbst schuld. Sie stellen Katzenfutter raus und wundern sich dann, dass die Tiere zu ihnen kommen.“ Die Stadt rät darum auf ihrer Website: „Auf keinen Fall füttern.“ Auch das Streicheln sollte tunlichst unterlassen werden, wie ein Sprecher sagt: Es handele sich um Wildtiere, „welche sich in bedrängenden Situationen auch wie solche verhalten“.



Försterin Löffler erhält fast täglich Anrufe wegen Waschbären: „Die Leute sind hilflos.“ Sie rät, sich gegenüber den Tieren richtig aggressiv zu verhalten: „Bei Tierliebe werden Waschbären immer netter, bis das nicht mehr kompatibel ist.“

Zwei Tage lang traute sich Inga Peipe nicht in ihren Garten in Bad Wilhelmshöhe. Am Samstag gegen 20 Uhr war die Seniorin dort von einem Waschbären gebissen worden. Sie hatte das Tier nicht angelockt, es kam einfach aus einer Hecke. Peipe saß in einem Liegestuhl, las ein Buch und dachte zunächst, als der Waschbär sie anschaute: „Der ist ja süß.“ Doch dann biss er zu und ließ den Knöchel nicht mehr los – bis sich Peipe befreien konnte.

Die kleine Wunde an ihrem geschwollenen Knöchel, die sie am Sonntag im Klinikum versorgen ließ, wird verheilen. Aber die allein lebende Frau, die als Dozentin in einer Kosmetikschule arbeitete, hat nun Angst, dass sich solch eine Attacke wiederholen könnte. Rat suchte sie beim Ordnungsamt und bei Frank Becker, der sich als Waschbär-Experte einen Namen gemacht hat und die Tiere in der Stadt auch schießen darf, was eigentlich verboten ist. Peipe überlegt nun, eine Lebendfalle aufstellen zu lassen, ist aber trotzdem ratlos und fragt: „Darf ich meine Enkel nicht mehr im Garten spielen lassen?“

Ihren Garten betrat sie zum ersten Mal am Montag, als sie der HNA den Tatort zeigte und den Vorfall schilderte. Damit will sie Aufmerksamkeit schaffen für den Umgang mit Waschbären, die manche Menschen als Problem ansehen. Dabei sind die Kasseler eigentlich stolz auf die Tiere, die so etwas wie das inoffizielle Wahrzeichen der Stadt geworden sind. Auf der Internetseite der Stadt gibt es sogar ein ausführliches Kapitel mit der Überschrift: „Die Waschbären sind los.“ Dort wird die Geschichte der nachtaktiven Tiere erzählt: Ursprünglich stammen sie aus Nordamerika. Anfang des vorigen Jahrhunderts wurden viele Waschbären nach Europa eingeführt, um sie in Pelztierfarmen zu züchten. Einige entkamen, andere wurden absichtlich ausgewildert – so auch am 12. April 1934 am Edersee zur „Bereicherung der heimischen Fauna“, wie man sich damals dachte.

Waschbär längst in ganz Deutschland verbreitet

Seither haben sich die Tiere längst in ganz Deutschland ausgebreitet. Wegen der Nähe zum Edersee „trifft es Kassel besonders hart“, wie es auf der Website der Stadt heißt: „Von der Siedlungsdichte her sind wir die Waschbärenhauptstadt Europas.“ Der Landesjagdverband geht von 100 Tieren auf 100 Hektar aus. Anderswo würden auf dieser Fläche gerade mal vier Waschbären gezählt.

Wie viele Tiere es in Kassel genau gibt, kann auch Matthias Schnücker nicht sagen. Der Förster, der direkt am Rand des Habichtswalds wohnt, ist sich aber sicher, dass die Zahl der Waschbären zuletzt wieder zugenommen hat. Von einem Fall wie nun in Wilhelmshöhe, wo die Seniorin attackiert wurde, ist ihm nichts bekannt. Allerdings wurde sein Hund bereits des Öfteren im Garten angegriffen.

Waschbären werden oft unterschätzt, können sich aber auf ihre Hinterbeine stellen und so noch besser austeilen, wie Schnücker sagt. Seine Kollegin Dagmar Löffler berichtet von einem ehemaligen Nachbarn in Wilhelmsthal, der durch das Küchenfenster mitansehen musste, wie eine Katze von einem Waschbären massakriert wurde – das Katzenfutter draußen hatte die ungeliebten Gäste angelockt.

Waschbär beißt Seniorin in Kassel: Nicht anlocken, nicht füttern

Schnücker rät darum: „Man sollte natürlich nichts zum Fressen geben und reifes Obst ernten, bevor es die Tiere anlockt.“ Für Mülltonnen bieten die Stadtreiniger Schlösser an. Außerdem gilt: Abstand halten. Wenn sich Waschbären nicht vertreiben lassen, soll man laut Schnücker die Tiere anbrüllen. Auch Besen und eine Wasserpistole hat er schon eingesetzt.

Allzu große Hoffnungen sollte man sich allerdings nicht machen. Die Stadt empfiehlt zum Vertreiben auch Mottenkugeln, Ultraschallgeräte und in Hunde-Urin getränkte Lappen. Allerdings: „Das alles kann Ihnen viel Arbeit machen, der Erfolg wird sich – wenn überhaupt – nur kurzfristig einstellen und im Endeffekt werden Sie sich selbst mehr gestört fühlen als die Waschbären.“

Kritiker fordern immer wieder eine stärkere Jagd auf Waschbären – nicht um sie auszurotten, sondern um den Bestand einzudämmen. Laut der Stadt ist das aussichtslos. Hohe Verlustraten könnten Waschbären durch vermehrte Fortpflanzung ausgleichen: „Je mehr Waschbären getötet werden, desto mehr Jungtiere kommen nach.“ (Matthias Lohr)