Waschmaschine reinigen mit Zahnpasta und Zitrone: Instagram-Video wird zum Hit – zu Recht?

Von: Anna Heyers

Teilen

Es klingt so schön: Zitronen mit ein wenig Zahnpasta in die Waschmaschine geben, Natron in die Gummidichtung und nach dem Waschgang glänzt und riecht alles wie neu. Doch was ist dran an dem Video?

Ein Instagram-Video der Benutzerin @eve.dair.hersey sammelt auf der Online-Plattform gerade Tausende Likes (666.000+) und Kommentare (6.400+). In dem Video wird gezeigt, wie die Benutzerin Zahnpasta auf zwei Zitronenhälften gibt, die sie in die Trommel wirft, die Paste auf dem Waschmaschinenfenster verschmiert und zudem noch ein Packen Natron in die Gummidichtung gibt. Das Natronpulver spült sie gleich auch schon mit einer Wasser-Essig-Mischung wieder weg. Nach dem Kurzwaschgang soll die Maschine wie neu glänzen, nicht mehr müffeln und auch das Flusensieb wieder sauber sein. Doch stimmt das so wirklich?

Waschmaschine reinigen mit Zahnpasta und Zitrone – funktioniert das wirklich?

Jein. Die Waschmaschine lässt sich bestens mit Hausmitteln reinigen. Dazu gehören auch die drei im Video verendeten Mittel (Zitrone, Zahnpasta, Natron). Bestimmt roch die Maschine angenehm nach dem Öffnen und auch leichte Kalkspuren könnten verschwunden sein. Aber nicht so, wie es @eve.dair.hersey zeigt – vor allem, da die Maschine im Video nicht wirklich dreckig wirkte. Als kleine Frischekur könnte man es aber zwischendurch durchaus so probieren.

Aufpassen sollte man allerdings beim Reinigen mit Essig – der entfernt zwar Kalk, kann aber Gummidichtungen und Schläuche auch porös werden lassen. Folgende Hausmittel sind um ein Vielfaches nützlicher:

Zitronen , und vor allem die darin enthaltende Zitronensäure, wirken wunderbar gegen Kalk. Zitronen in die Maschine zu geben, ist deshalb durchaus eine Option. Da reichen aber die ausgepressten Schalen, da das sonst schnell ins Geld gehen kann. Noch besser ist hier allerdings die Verwendung von Zitronensäure. Einfach sieben bis acht Esslöffel mit Wasser zu mischen und anschließend in die Waschmaschine geben. Danach einfach auf 60 oder 95 Grad durchlaufen lassen.

, und vor allem die darin enthaltende Zitronensäure, wirken wunderbar gegen Kalk. Zitronen in die Maschine zu geben, ist deshalb durchaus eine Option. Da reichen aber die ausgepressten Schalen, da das sonst schnell ins Geld gehen kann. Noch besser ist hier allerdings die Verwendung von Zitronensäure. Einfach sieben bis acht Esslöffel mit Wasser zu mischen und anschließend in die Waschmaschine geben. Danach einfach auf 60 oder 95 Grad durchlaufen lassen. Natron hilft vor allem, wenn die Trommel, und damit auch die Wäsche selbst, riecht. Geben Sie einfach etwa 40 Gramm ins Waschmittelfach oder direkt in die Trommel und lassen Sie die Maschine heiß durchlaufen. Danach alles geöffnet trocknen lassen (offene Tür, offenes Waschmittelfach).

hilft vor allem, wenn die Trommel, und damit auch die Wäsche selbst, riecht. Geben Sie einfach etwa 40 Gramm ins Waschmittelfach oder direkt in die Trommel und lassen Sie die Maschine heiß durchlaufen. Danach alles geöffnet trocknen lassen (offene Tür, offenes Waschmittelfach). Zahnpasta kann durchaus helfen, hartnäckige Flecken von Scheibe oder Gummidichtung zu entfernen. Dazu eine ausgediente Zahnbürste zu Hilfe nehmen, etwas Zahnpasta darauf geben und die betroffenen Stellen ordentlich schrubben. Nachgewischt wird mit einem feuchten Tuch. Aber auch hier könnte man z.B. zu Natron greifen.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Bei der Waschmaschine lässt sich Gestank in der Trommel gut durch den Einsatz von Hausmitteln, darunter z.B. Natron, in den Griff bekommen. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/ Imago Images

Zahnpasta, die einfach nur von innen am Fenster verschmiert wird, wird zudem mit hoher Wahrscheinlichkeit nach einem (leeren) Waschgang nicht so vollständig abgewaschen worden sein, wie es das Video zeigt.

Fünf Hausmittel ersetzen übliche Putzmittel ersetzen – und stehen in Ihrem Schrank Fotostrecke ansehen

Waschmaschine: Flusensieb reinigen

In dem Instagram-Video ist außerdem zu sehen, dass das Flusensieb nach der Behandlung ganz sauber ist – fast wie neu. Da der Zuschauer aber nicht weiß, wie es vorher ausgesehen hat, ist das schwer zu glauben. Das Flusensieb soll Fremdkörper auffangen, die sich in der Trommel ansammeln. Dazu können Haargummis genauso gehören, wie Fasern von vergessenen Papiertaschentüchern oder Kleinteilen wie Schrauben oder Zitronenkerne. Das Sieb sollte regelmäßig gereinigt werden.