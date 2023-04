Energie sparen im Haushalt

Aufgabe: Wasser kochen. Aber wie geht es am schnellsten – und was ist am günstigsten? Ein Vergleich zwischen Herd, Wasserkocher und Mikrowelle.

In den meisten Haushalten wird wohl fast täglich mindestens einmal, häufig mehrmals, Wasser gekocht. Sei es für den morgendlichen Tee oder Kaffee oder das Nudelgericht am Mittag. Um das Wasser zu erhitzen, kommen Herd, Mikrowelle oder Wasserkocher zum Einsatz. Aber welche Methode benötigt eigentlich am wenigsten Energie – und ist damit am günstigsten?

Wasserkocher, Mikrowelle oder Herd – was spart wann mehr Strom?

Laut der Initiative Hausgeräte+ kommt es bei der Wahl des Gerätes, und den daraus resultierenden Stromkosten, darauf an, was man kochen möchte. So ist etwa der Wasserkocher beim Erhitzen in Sachen Zeit und Energie der klare Sieger gegenüber Mikrowelle und Topf – besonders, wenn er eine integrierte Abschaltautomatik besitzt.

Aber der Wasserkocher eignet sich nicht immer und für alles. Möchte man etwa Suppe erwärmen, klappt das besser in der Mikrowelle. Bei Mengen bis etwa einem halben Liter spart dieses Gerät im Vergleich zum Herd Strom. Bei Mengen darüber und vor allem ab etwa einem Liter sollte man laut der Geräte-Experten den Herd wählen.

Zusatztipp: Eierkocher schlägt Topf auf Herd

Wer gerne Frühstückseier isst, sollte sich die Anschaffung eines Eierkochers überlegen. Dieser spart im Vergleich zum Topf mit Deckel auf dem Herd nämlich gut die Hälfte der Energie ein. Kocht man die Eier ohne Deckel, benötigt der Kocher sogar nur ein Viertel der Herd-Energie.

Übrigens: Wer Eier im Topf kocht, sollte das Wasser aufbewahren.

Wasserkocher, Herd, Mikrowelle – ein Kostenüberblick

Die Stiftung Warentest hat in einem Vergleich verschiedenen Geräte zum Wasserkochen gegeneinander antreten lassen. Dabei kamen sie ebenfalls zum Ergebnis, dass der Wasserkocher die günstigste Variante ist:

Zeit in Minuten Energie in Wh Kosten in Cent für 1 Liter Wasserkocher 3:18 115 4,02 Induktionsplatte (ohne Boostfunktion) 4:36 123 4,30 Gasherd 5:18 270 2,52 Glaskeramikplatte 5:42 169 5,91 Gusseisenplatte 6:18 208 7,27 Mikrowelle 12:18 231 8,01

Stromkosten 34,96 Cent pro kWh (Durchschnitt 2022), Gaskosten 9,34 Cent pro kWh (Durchschnitt 2022)

Der Wasserkocher spart sogar noch mehr Energie ein, wenn man nur die benötigte Wassermenge erhitzt – vor allem, da es Nebenwirkungen haben kann, kocht man Restwasser im Gerät mehrmals wieder auf.

