Weihnachtsbaum frisch halten: Mit diesen Tricks verliert ihr Baum keine Nadeln

Wer seinen Weihnachtsbaum frühzeitig kauft, muss bei der Aufbewahrung bis zu den Festtagen einige Dinge beachten. Denn nur wer richtig pflegt, hat am Ende noch einen schönen Baum.

Wenzendorf – Damit der Weihnachtsbaum-Kauf nicht wieder in Stress ausartet oder am Ende gar alle schönen Bäume ausverkauft sind, bevorzugen Weihnachtsfreunde ein frühzeitiges Weihnachtsbaum-Shoppen. Das ist auch völlig legitim, nur müssen Gartenfreunde den Baum zu Hause richtig lagern. Denn bei falscher Lagerung verliert der Baum frühzeitig seine Nadeln und hat bis zum Weihnachtsfest seine einstige Pracht eingebüßt.

Haben Gartenfans den Weihnachtsbaum bis nach Hause transportiert, sollten sie für die zwischenzeitliche Lagerung einige Dinge beachten*, wie auch 24garten.de* berichtet. Der Baum muss im Freien oder einer kühlen Garage stehen, der Ort muss wind- und sonnengeschützt sein, der Baum muss im Netz bleiben, um Wasserverdunstung über die Nadeln zu verhindern, er muss in einem Eimer warmen Wasser stehen, um nicht auszutrocknen und am besten nimmt der Baum dieses Wasser auf, wenn Gartenfreunde am Ende des Baumstamms eine Scheibe abschneiden. Die frische Schnittstelle lässt die Wasserversorgung besser zu. *24garten.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

