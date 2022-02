Diese Möbel und Gegenstände sollten Sie nicht auf dem Dachboden lagern

Von: Janine Napirca

Was lagern Sie auf Ihrem Dachboden? © Vienna Slide/Imago

Lagern Sie Ihre Weihnachtsdeko auf dem Dachboden? Weshalb das absolut keine gute Idee ist, lesen Sie hier.

Häufig hat man in seinen eigenen vier Wänden nicht ausreichend Platz, um all sein Hab und Gut aufzubewahren. Darum greifen viele als Lagerort auf den Dachboden zurück. Gerade für Sachen, die man nicht häufig benötigt. So wird beispielsweise die Weihnachtsdeko immer nur einmal im Jahr hervorgeholt. Warum Sie sie aber den Rest des Jahres nicht auf dem Dachboden aufbewahren sollten, erfahren Sie hier.

Achtung Brandgefahr – Lagern Sie Weihnachtsdeko nicht auf dem Dachboden

Es ist natürlich nur all zu verständlich, dass Sie Ihre Weihnachtsdeko irgendwo verstauen müssen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Denn wenn das Fest rum ist, werden auch Weihnachtskugeln, Lametta und Co. aus der Wohnung verbannt und erst im nächsten Jahr wieder hervorgeholt.

Allerdings ist der Dachboden kein guter Ort, um die Deko aufzuräumen. Denn Weihnachtsdekoration besteht oft aus empfindlichen Stoffen, die auf dem Dachboden leicht kaputt gehen können. Außerdem gibt es Materialien, die sich schnell entzünden und im Sommer wird es auf dem Dachboden häufig sehr heiß. Daher sollten Sie Ihre Weihnachtsdeko besser an einem kühlen Ort lagern, beispielsweise im Keller oder in der Garage.

Lagern Sie auch keine Malersachen auf dem Dachboden

Ebensowenig sollten Sie Malersachen auf dem Dachboden lagern, wenn Sie von der letzten Renovierung noch Farbreste übrig haben, die Sie ungern wegwerfen, sondern gerne für das nächste Streichen aufheben wollen. Vor allem nicht, wenn es sich um Farben auf Ölbasis handelt. Diese ist leicht entzündlich und wenn es ganz schlecht läuft, fängt Ihr Dachstuhl an einem besonders heißen Sonnentag zu brennen an. Auch andere Farben sollten Sie nicht auf den Dachboden stellen, da sich diese zersetzen und somit unbrauchbar werden können.

(jn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.