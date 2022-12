Weihnachtsstern beim Kauf gut einpacken, sonst erfriert er schnell

Von: Ines Alms

Wenn die gelben Blütenknospen des Weihnachtssterns beim Kauf noch nicht vollständig geöffnet sind, ist er frischer. © blickwinkel/Imago

Beim Kauf des Weihnachtssterns darf man nicht vergessen, dass es sich um eine tropische Pflanze handelt. Und darum muss man sie vor Kälte schützen.

Ursprünglich stammt der Weihnachtsstern aus Mexiko, wo es etwas wärmer ist als in Deutschland. Da die Pflanze bei uns überwiegend zur Weihnachtszeit verkauft wird, lässt man sich leicht dazu verleiten, sie für eine winterharte Pflanze zu halten. Bevor man nach dem Kauf aus dem warmen Gartencenter an die kalte Luft tritt, sollte man den Weihnachtsstern aber so einmummeln wie sich selbst, damit er keine Frostschäden bekommt und die Blätter verliert.

Die Wohlfühltemperatur der Zimmerpflanze liegt bei 18 bis 22 Grad. Auch wenn diese beim Transport vom Kauf bis nachhause nicht zu halten ist, wenn draußen Minustemperaturen herrschen, sollte man den Weihnachtsstern möglichst wenig Kälte aussetzen. Daher sollte man die Pflanze auch auf kurzen Wegen wenigstens gut mit Papier einzuwickeln. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, transportiert das Sensibelchen am besten in einer windgeschützten, verschlossenen Kühlbox.