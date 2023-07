Fleck an der Wand überstreichen? Drei Tipps, wie Sie unschöne Stellen einfacher kaschieren

Von: Anne Hund

Kleine Schrammen, Flecken oder Löcher lassen die weiße Wand schnell ungepflegt aussehen. Zum Glück gibt es ein paar einfache Hilfe, wie man sie mit etwas Farbe überdeckt.

Manchmal sind es nur kleine Schönheitsfehler an der Wand, die in der Wohnung stören. Passt man etwa beim Kochen ausnahmsweise mal nicht auf, spritzt die Tomatensoße weiter, als der Fliesenspiegel in der Küche erlaubt. Oder jemand streift im Flur mit dem dunklen Rucksack aus Versehen die weiße Wand – schon hinterlässt das unschöne Spuren. Die Wand komplett neu zu streichen, ist in solchen Fällen zum Glück nicht zwingend nötig. Die DIY Academy in Köln verrät ein paar Kniffe, wie Sie Flecken, Schrammen oder Löcher in der Wand auch ohne große Streichaktion daheim kaschieren können.

Kleinere Schönheitsfehler an der Wand lassen sich in der Wohnung in vielen Fällen leicht kaschieren. © Fotosearch LBRF HypnoCreative/agefotostock/Imago

Bei farbigen Wänden – Tipp mit Marmeladenglas

„Für kleine Schönheitsreparaturen ist es sinnvoll, ein altes Marmeladenglas mit der verwendeten Wandfarbe in Griffweite aufzubewahren“, erklärt die DIY Academy auf ihrer Website. So lasse sich schnell eine Spur an der Wand verwischen. „Wichtig ist das vor allem dann, wenn man sich einen bestimmten Farbton hat anmischen lassen.“

Farbtube oder Radierschwamm bei Kratzern an weißer Wand

Auch Farbe aus der Tube kann bei kleinen Schönheitsfehlern helfen. Für weiße Wände zum Beispiel empfiehlt die DIY Tuben mit integriertem Schwammaufsatz, ähnlich wie ein Schuhpflegemittel. „So ist immer rasch etwas Farbe mit hoher Deckkraft zur Hand, die auch ohne Pinsel aufgebracht und verteilt werden kann“, heißt es gerichtet an alle Hobbymaler. Den Schwammaufsatz sollte man allerdings „nach jeder Anwendung gut auswaschen“. Die Experten haben noch einen anderen Tipp: Bei weiß verputzten Wänden lassen sich Striemen auch mit einem Radierschwamm in der Regel gut entfernen.

Kleine Löcher in der Wand mit Zahnpasta kaschieren

Hat man den Nagel für den Spiegel im Flur oder das Bild im Wohnzimmer erstmal in die Wand geschlagen, ist es schon geschehen – und zurück bleibt bis zur nächsten größeren Renovierung eine unschöne, kleine Stelle. Doch das muss nicht sein. Will man den Schönheitsfehler an der Wand ohne großen Aufwand kaschieren, kann man der DIY Academy zufolge über das Loch mit dem Finger etwas weiß Zahnpasta tupfen. Bei einer leicht strukturierten Wand falle das kaum auf, sind die Experten überzeugt. „Ein weiterer Helfer in der Not ist Kreide“, heißt es außerdem in dem Beitrag, die man „leicht kreisend“ auf dem Loch verteilen könne. „Das funktioniert am besten an Stellen, die man danach selten berührt beziehungsweise die am besten über Augenhöhe liegen.“

Löcher in der Wand mit Spachtelmasse stopfen

Wer es professioneller angehen will, sollte das Loch mit Spachtelmasse stopfen, erklärt die DIY. „Bei kleinen Löchern lohnt sich das Anrühren kaum, dafür gibt es auch hier bereits praktische und handliche Tuben mit gebrauchsfertiger Masse in Weiß oder Grau.“