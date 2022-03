Landwirt ist besorgt: Nahrungsmittel wie Weizen könnten knapp werden

Von: Jasmin Pospiech

Durch den Ukraine-Krieg sind viele europaweit besorgt. Denn die Ukraine versorgt viele Länder mit Weizen. Welche Folgen kommen jetzt noch auf uns zu?

Mücheln (Sachsen-Anhalt) – Seit einigen Wochen tobt schon die Auseinandersetzung zwischen Ukraine und Russland. Ein Ende zeichnet sich nicht ab. Immer wieder gibt es Berichte, dass Russland neue Angriffe startet, zudem soll Kiew von russischen Truppen eingekesselt werden. Europa ist angesichts dessen bestürzt: Nicht nur wegen der vielen Toten, die gemeldet werden, sondern auch, weil die EU weitere Folgen zu fürchten haben muss.

Landwirt ist besorgt: Nahrungsmittel wie Weizen könnten knapp werden

Einerseits sind einige EU-Länder, darunter auch Deutschland, von den russischen Gasimporten abhängig, andererseits spüren die Bürger bereits jetzt, wie die Energiepreise merklich ansteigen. Doch dabei wird es nicht bleiben, glaubt Landwirt Carl Philipp Bartmer aus Müchel in Sachsen-Anhalt. Es wird auch die Nahrungsmittelpreise langfristig betreffen. Der Grund dafür: Russland und die Ukraine sind Berichten des „Mitteldeutschen Rundfunks" (MDR) zufolge auch für ein Drittel der weltweiten Weizenproduktion verantwortlich.

Heißt also: Fällt die Ernte, besonders in der Ukraine, dieses Jahr aus, könnte das bedeutet, dass das wichtige Lebensmittel knapper wird. Dementsprechend werden auch die Preise für Brot und andere Getreideprodukte stark ansteigen. Dazu findet Barmer auch klare Worte: „Das ist im Grunde eine dramatische Entwicklung, wo wir uns nicht klarmachen, was das tatsächlich für den Nahrungsmittelmarkt bedeutet, wenn zwei der weltweit größten Getreide- und Agrarexporteure Krieg führen."

Schließlich können viele ukrainische Bauern nicht ihre alltägliche Arbeit auf dem Feld erledigen, wenn ihr Land im Krieg ist und viele waffentaugliche Männer sogar eingezogen werden. Darüber hinaus ist auch der Handel mit Russland ins Stocken geraten, da es für das Land seitens der EU viele Sanktionen hagelt. Während wir also früher in den Industriestaaten eine Überproduktion an Nahrungsmitteln erlebt haben, könnte das in Zukunft ins Gegenteil umschlagen, vermutet Landwirt Bartmer.

Landwirt ist besorgt: Preise für Lebensmittel könnten steigen

Deshalb fordert der Agrarexperte nun auch ein Umdenken der Politik. Das will auch Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). Er ruft dazu auf, die Vorgaben dazu von der EU zu überprüfen, etwaige Produktionseinschränkungen bestimmter Lebensmittel zurückzufahren sowie Stilllegungsflächen zur Futtererzeugung freizugeben. Zudem sollen Einschränkungen, was den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutz angeht, ausgesetzt werden.

Doch das ist manchen Politikern ein Dorn im Auge, unter anderem der SPD-Politikerin Elrid Pasbrig. „Die Krisensituation in der Ukraine darf nicht für eine Umkehr der Landwirtschaftswende* missbraucht werden“, warnte die argrapolitische Sprecherin kürzlich.

„Es ist bedauerlich, wenn dabei ökologische Aspekte in den Hintergrund treten sollen", betont abschließend auch die agrarpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Dorothea Frederking. „Wir brauchen ja eine stabile Landwirtschaft. Das kann nur dann funktionieren, wenn Ökosysteme in Balance sind. Das sichert die Ernten von morgen."