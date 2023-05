Grün, braun und schwarz: Was die Farben am Stromkabel jeweils bedeuten

Bin kein Elektriker, deshalb, egal was da oben steht, ich messe grundsätzlich zuerst durch und markiere bzw. mach ich ein foto der Verdrahtung, erst recht bei z.b. 3 schwarzen Phasen, damit die nicht vertauscht werden, wegen Drehstrommotoren (die können dann rückwärts laufen) ..

Das krasseste was ich mal bei der Mutter meiner Ex hatte, war, die ist in eine Wohnung eingezogen, da war eine Küche mit drin und wenn man gleichzeitig an den Herd und das Edelstahlwaschbecken gegriffen hat hat man einen Salto geschlagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie, da was, verdrahtet (gut 25 Jahre her, ich glaub, der hat am Becken wohl Erden wollen und der Herd war definitiv falsch verdrahtet) war, aber das war ein Pfuscher vor dem Herrn, habs dann richtig angeklemmt und gut wars.

Wie gesagt, man misst grundsätzlich.vorher.durch, wenn man an sowas arbeitet, ist immer der sicherste Weg.