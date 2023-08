Palina Rojinski macht’s vor: Sieben Tipps für einen stressfreien Umzug

Von: Ulrike Hanninger

Mit etwas Planung und den richtigen Tipps kann man den Umzugsstress deutlich reduzieren. Inspiration findet man aktuell bei Palina Rojinski.

Palina Rojinski zieht bereits das zwölfte Mal um, wie die Bild berichtet. Dabei setzt die bekannte Schauspielerin und Moderatorin auf Humor und Gelassenheit. Fotos zeigen sie denn auch mit Wellness-Gesichtsmaske und Vitamin-Drink zwischen ihren Umzugskartons. Davon kann man sich eine Scheibe abschneiden. Denn wenn Sie Ihren Umzug mithilfe einer Checkliste und der folgenden Tipps planen, geht er stressfreier über die Bühne.

Umzugstipp 1: Das Wichtigste kommt ins Handgepäck

Stressfrei geht ein Umzug selten über die Bühne. Der größte Stress lässt sich allerdings mit guter Planung vermeiden. © Panthermedia/Imago

Alte und neue Wohnungsschlüssel, wichtige Dokumente und Erbstücke wie Lieblingsschmuck gibt man auch beim Umzug nur ungern aus der Hand. Packen Sie diese gesondert ein, etwa in eine handliche Reisetasche oder einen Rucksack. So können Sie sie bei sich tragen und haben Sie stets zur Hand – ganz ohne Stress oder hektisches Suchen.

Umzugstipp 2: Werkzeug griffbereit transportieren

Wer sein Werkzeug griffbereit hält, erspart sich eine Menge Stress. Im Idealfall wird es in einer transparenten Aufbewahrungsbox gelagert, oder in einem auffällig beschrifteten Umzugskarton, der nicht zugeklebt werden sollte. So kann man problemlos eine Waschmaschine, die mehr als einmal im Jahr gereinigt werden sollte, an- und abschließen oder die wichtigsten Möbel wie Bett oder Kleiderschrank schnell wieder aufbauen.

Umzugstipp 3: Beschriftung ist die halbe Miete

Generell gilt: Wer sich beim Beschriften der Umzugskartons Mühe gibt, macht sich das Leben leichter. Verfügt die neue Wohnung über mehrere Zimmer, lohnt es sich, die Kisten farblich zu markieren, damit sie von vornherein im richtigen Raum landen. Bedenken Sie zudem, dass Umzugskartons häufig gestapelt werden. Es reicht also nicht, sie nur an der Oberseite zu markieren oder zu beschriften, da diese oft verdeckt ist. Tragen Sie die Kennzeichnungen auch auf den Seiten auf.

Umzugstipp 5: Auch die Möbel beschriften

Möbel werden zum leichteren Transport in der Regel auseinander gebaut. Damit man sie in der neuen Wohnung auch wieder zusammenbauen kann, sollte man die Einzelteile genau beschriften. Markieren Sie die einzelnen Bretter und sammeln Sie Schrauben und Co. in Tüten oder Ähnlichem. Besonders gut geeignet sind dafür Gefrierbeutel mit Zippverschluss. Hier geht nichts verloren. Den Geruch aus neu gekauften Möbel kann man mit Hausmitteln entfernen, sobald sie stehen.

Umzugstipp 6: Leerlauf vermeiden

Es müssen nicht immer teure Umzugskartons sein. Profis nutzen, was Sie haben. Füllen Sie also auch Koffer oder Wäschekörbe mit ihren Habseligkeiten. Über wertvollen Stauraum verfügen zum Beispiel Kleinmöbel wie Schränkchen. Sie haben ein geringes Eigengewicht und können mit allerlei Dingen bestückt werden. Bei schweren Möbeln wie Kleiderschränken werden zum Transport die Schubladen herausgenommen. Sie lassen sich ebenfalls zum Verstauen und Tragen von Besitztümern nutzen. Als Abdeckung eignet sich ein stabiler Müllsack.

Umzugstipp 7: Pausen einplanen – und einhalten

Machen Sie es wie Palina Rojinski und übertreiben Sie es nicht. Pausen sind auch bei einem Umzug wichtig. Kleine Fluchten wie ein Vitamin-Drink oder ein gesunder Smoothie, die es im Supermarkt fertig in der Flasche zu kaufen gibt, bewirken wahre Wunder und geben neue Energie. Der Vorteil: Wer sich kurz hinsetzt und die Beine hochlegt, verschafft sich Zeit zum Nachdenken. In der alten Wohnung kann das bedeuten, dass einem eine cleverere Art des Verpackens einfällt, in der neuen, dass man endlich den perfekten Platz für sein Lieblingsschränkchen findet. Wechseln Sie daher öfter mal die Perspektive, während Sie sich erholen. Und noch ein Wellness-Tipp: Gönnen Sie sich während dieser stressigen Tage eine gute Handcreme. Ihre Hände werden gerade überstrapaziert und freuen sich über die Extrapflege.