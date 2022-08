Wespenplage: Lassen sich die Insekten mit Ultraschall vertreiben?

Von: Andrea Stettner

Ultraschall soll nicht nur gegen Nagetiere helfen, sondern auch Wespen wirksam vertreiben. So versprechen es zumindest die Hersteller. Was taugt der Geheimtipp?

Ob brennendes Kaffeepulver, Papiertüten oder Zitronen: Um stechfreudige Wespen im Sommer fernzuhalten, lassen viele nichts unversucht. Auch Ultraschall zählt zu den gängigen Geheimtipps. Aber können Ultraschallgeräte wirklich helfen, die Insekten vom Esstisch zu vertreiben? Oder sind die Versprechen der Hersteller dieser Geräte nichts weiter als heiße Luft?

Wespen können im Sommer zur echten Plage werden. Ultraschall soll helfen, die Insekten zu vertreiben. © agrarmotive/Imago

Wie wirkt Ultraschall auf Tiere?

Als Ultraschall werden Frequenzen bezeichnet, die besonders hoch sind und von uns Menschen nicht wahrgenommen werden. Andere Lebewesen können sie dagegen sehr wohl hören. Manchen Tieren dient Ultraschall zur Orientierung und Kommunikation, wie etwa Fledermäuse oder manche Walarten. Andere Tiere nutzen Ultraschallfrequenzen zwar nicht, können sie aber durchaus wahrnehmen. Dazu gehören Insekten, wie Mücken, Nachtfalter oder eben auch Wespen.

Ultraschallgerät gegen Wespen nur teilweise wirksam

Ultraschalltöne sollen Insekten wie Wespen tierisch nerven – und in der Folge auch vertreiben. So lautet zumindest die Theorie. Das Problem bei den angebotenen Ultraschallgeräten ist jedoch, dass sie vor allem für Nagetiere wie Ratten, Mäuse oder Marder konzipiert sind, und nicht gegen Insekten, informiert das Portal gartenzeile.de. So richtig helfen können Ultraschallgeräte ohnehin nicht. Laut Experten lassen sich Wespen damit kaum von einem gedeckten Esstisch mit Leckereien wie Kuchen, Wurst oder Marmelade abhalten.

Gegen bevölkerte Wespen-Nester kommen die Geräte erst recht nicht an: „Ein bestehendes Nest werden Wespen nicht verlassen, wenn Sie direkt darunter ein Ultraschallgerät installieren. Dazu ist ihr Leben viel zu kurz und die in den Nestbau gesteckte Arbeit viel zu wertvoll“, schreibt das Portal gartenjournal.net.

Sinnvoll seien die Geräte bestenfalls, um Wespen beim Lesen auf dem Balkon oder Sonnenbaden im Garten abzuhalten. Achten Sie beim Kauf dann auf eine hohe Reichweite, um einen möglichst großen Bereich mit deutlich weniger störenden Wespen aufzubauen. Halter von Nagetieren wie Kaninchen oder Mäusen wird von einer Verwendung eines Ultraschallgeräts gegen Wespen abgeraten, um die Haustiere nicht unnötig zu stören.

Die wirksamste und einfachste Methode gegen Wespen ist ohnehin wesentlich günstiger: Laut Experten hilft eine Sprühflasche mit Wasser am besten, lästige Wespen zu vertreiben.

Vorsichtsmaßnahmen gegen Wespen treffen

Damit Sie Wespen erst gar nicht unnötig anlocken, sollten Sie ein paar Dinge beachten. So empfiehlt etwa der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) folgende Maßnahmen gegen Wespen einzuhalten:

Decken Sie Nahrungsmittel im Freien ab.

Räumen Sie Essensreste sofort weg. Das hilft übrigens auch, eine Fliegenplage zu vermeiden.

Wischen Sie Kindern den Mund nach dem Essen sorgfältig ab.

Verzichten Sie im Freien auf Parfüms, duftende Cremes oder Holzmöbelpolitur oder ähnliches – auch diese Düfte können Wespen geradezu magisch anziehen.

Vermeiden Sie bunte Kleidung.

Falls Sie dennoch eine Wespe sticht, hat sich eine Zwiebel als wirksames Hausmittel gegen Wespenstiche bewährt: Einfach eine halbierte Zwiebel mit der Schnittstelle auf die Wunde legen – die enthaltenen ätherischen Öle sowie die auftretende Verdunstungskälte lindern die Schwellung sowie den Schmerz.