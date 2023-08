Was tun bei einem überfluteten Keller? So minimieren Sie Schäden nach Starkregen

Von: Anna Heyers

Ein überfluteter Keller nach Starkregen erfordert ruhiges Handeln. Mit den richtigen Schritten können Sie Schäden minimieren und Versicherungsansprüche schützen.

Nach den teils zuletzt sehr heißen Tagen erlebt Deutschland einen Wetterumschwung. Laut der Deutschen Presseagentur (dpa) zählte allein das Polizeipräsidium Oberbayern/Nord in der Nacht zum 25. August rund 200 Unwetter-Einsätze in seinem Zuständigkeitsbereich, hauptsächlich im Raum Landshut. Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) sagt außerdem für den Tagesverlauf und in der Nacht zum Samstag (26.08.) teils kräftige Gewitter bis hin zu Unwetter mit Regen, Hagel und Sturmböen vorher.

Unwetter mit Starkregen können schnell dazu führen, dass Keller überschwemmt werden. In solchen Situationen ist richtiges Handeln von größter Bedeutung, um Schäden zu minimieren und Versicherungsansprüche nicht zu gefährden (ganz wie bei Rohrbrüchen). Hier sind die Schritte, die Sie befolgen sollten, wenn Ihr Keller unter Wasser steht:

Schritt 1: Sicherheit geht immer vor

Die erste Maßnahme sollte immer die Sicherheit sein. Überprüfen Sie zuerst, ob der Strom im Keller abgestellt ist. Wassereintritt kann zu gefährlichen Kurzschlüssen führen (bei Gewitter übrigens auch besser nicht Duschen). Liegt der Stromkasten im überfluteten Bereich, rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) dazu, Feuerwehr oder Energieversorger zu informieren. Das gilt insbesondere auch, wenn gefährliche Substanzen wie Heizöl freigesetzt wurden.

Schritt 2: Geduldig abwarten

Obwohl es verlockend ist, sofort mit dem Abpumpen des Wassers zu beginnen, sollten Sie Geduld haben. Bei hohen Wasserpegeln rät das BKK, erst abzupumpen, wenn der Grundwasserspiegel ausreichend gesunken ist. Das verhindert Schäden an der Bodenwanne Ihres Hauses. Als Richtwert gilt laut Bundesinnenministerium: Beginnen Sie mit dem Abpumpen, wenn der Wasserstand außerhalb niedriger ist als im Keller (Hochwasserschutzfibel). Benachrichtigen Sie auch umgehend Ihre Versicherung und besprechen Sie das Vorgehen, um mögliche Versicherungsansprüche zu wahren.

Wenn das Wasser im Außenbereich gesunken ist, kann auch das Wasser im Keller entfernt werden. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/picture alliance/dpa

Schritt 3: Wasser abpumpen und Schmutz beseitigen

Sobald es sicher ist, beginnen Sie mit dem Abpumpen des Wassers. Vermeiden Sie, dass Wasser Holz, Dämmungen und Trockenbau-Elemente durchtränkt, erklärt Werner Weigl von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau in einem Bericht von T-Online.de. Experten empfehlen, Schlammreste mit Wasser zu entfernen, bevor sie fest und hart werden. Achten Sie darauf, organische Materialien, die anfangen könnten zu faulen, zu beseitigen. Organisieren Sie Trocknungsgeräte, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Trockner können entweder gemietet oder gekauft werden.

Schritt 4: Schäden dokumentieren

Die Verbraucherzentrale rät: Erstellen Sie eine Liste der Schäden im Keller und machen Sie Fotos zur Dokumentation. Möglicherweise ist ein Gutachter nötig, bevor Sie mit der Renovierung beginnen. Werfen Sie besser nichts weg, ohne vorher Rücksprache zu halten.

Schritt 5: Aufräumen und Folgeschäden vermeiden

Trotz der Eile sollten Sie darauf achten, dass Schäden nicht schlimmer werden. Entfernen Sie alles, was in der feuchten Umgebung weiteren Schaden nehmen kann. Das betrifft vor allem Elektrogeräte und Möbel. Beseitigen Sie Feuchtigkeit aus den Räumen, um Schimmelbildung zu verhindern. Die Allianz rät hier, nach Möglichkeit Fenster und Türen zu öffnen, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Die Trocknungszeit hängt vom Ausmaß der Überflutung ab. Waren es nur wenige Stunden, sind einige Tage Trockenzeit ausreichend, während längere Überflutungen Wochen Trocknungszeit nach sich ziehen können.

Professionelle Hilfe in Betracht ziehen

Die Entscheidung, ob Fachleute bei der Trocknung und Renovierung helfen sollten, hängt von der Schwere der Überschwemmung und den Baumaterialien ab. Insbesondere Trockenbau-Teile und Dämmungen sollten von Experten begutachtet werden, so Werner Weigl. Bei Holz, das frei im Raum steht, können Sie selbst handeln. Bei komplexeren Fällen wie verbaute Holzverkleidungen mit Dämmung oder Ölschäden sollten Sie jedoch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

