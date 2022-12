Winterpullis aus Kaschmir oder Merinowolle besser lüften als waschen

Von: Jasmin Farah

Weich, anschmiegsam, warm: Winterpullover aus feinsten Stoffen sind teuer, aber oftmals eine Investition wert. Damit sie auch schön bleiben, braucht es eine schonende Pflege.

Es wird eisig draußen, der Winter ist da: Mit den fallenden Temperaturen ziehen wir uns auch wärmer an. Manche sind wahre Frostbeulen und schwören auf mehrere Lagen. Andere machen das nicht nur draußen, sondern auch in den eigenen vier Wänden, weil sie Heizungskosten sparen wollen. Egal, ob man den Zwiebellook bevorzugt oder nicht: Ein qualitativ hochwertiger Winterpullover, der zu allem passt, darf in keinem Kleiderschrank fehlen.

Kaschmir und Merinowolle sind zwar teuer, halten aber warm

Kleidungsstücke aus Kaschmir oder Merinowolle sind besonders weich, angenehm zu tragen und sind auch vom Material her optisch ein Hingucker. Es handelt sich hier jeweils um die Wolle von Kaschmirziegen bzw. vom Merinoschaf. Die hochwertigen Naturmaterialien halten warm und sind perfekt für die Winterzeit. Allerdings gibt es zwei Mankos: Einerseits sind die Stoffe teuer, andererseits auch sehr empfindlich. Wer Kleidung aus Kaschmir und Merinowolle richtig pflegt, hat über Jahre Freude daran. Aber was tun, wenn man diese nach einiger Zeit reinigen möchte?

Warm und kuschelig: Bei richtiger Pflege halten Kaschmirpullover über Jahre ihre Form und Qualität. © OlgaG/Imago

Hat der Winterpulli aus Kaschmir keine Flecken oder geht es nur darum, dass er wieder gut riecht, reicht es bereits aus, ihn zu lüften. Es ist schließlich nicht nötig, Kleidung aus Kaschmir oder Merinowolle nach jedem Tragen zu waschen. Wolle hat selbstreinigende Eigenschaften dank seines natürlichen Fetts, dem Lanolin. Dieses umhüllt die Fasern und hilft, Schmutz und Wasser abzuweisen.

Kaschmir und Merinowolle besser speziell pflegen und waschen

Trägt man ihn allerdings länger oder an aufeinanderfolgenden Tagen, können Sie ihn auch den edlen Stoff in die Waschmaschine geben. Achten Sie allerdings darauf, den Pullover vor dem Waschen auf links zu drehen und ein spezielles Wollwaschmittel zu verwenden. Viele Waschmaschinen haben heutzutage bereits einen Wollwaschgang, das Programm dauert nur wenige Minuten und schleudert kaum bis gar nicht.

Anschließend sollten Sie das feuchte Kleidungsstück auf ein ausgebreitetes Handtuch legen. Ziehen Sie es vorsichtig in Form und lassen Sie es trocknen. Abschließend empfiehlt es sich, das Teil nicht aufzuhängen, sondern gefaltet in den Kleiderschrank zu legen. Haben sich durch das Waschen Wollknötchen gebildet, welche durch Reibung entstehen, können sie diese vorsichtig entfernen. Andernfalls gibt es auch elektrische Fusselrasierer, mit denen Sie sanft über das Kleidungsstück gleiten können.