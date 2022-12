Wintersonnenwende 2022: Am 21. Dezember ist es so weit – danach werden die Tage wieder länger

In diesem Jahr fällt der kalendarische Winteranfang auf den 21. Dezember. Das Datum richtet sich nach dem Stand der Sonne zur Erde.

Im Dezember ist nicht nur der Adventskalender gut gefüllt. Weihnachten, Silvester – und am 21. Dezember steht mit dem kalendarischen Winteranfang ein weiteres Datum im Jahreskalender 2022 an.

Wann ist Wintersonnenwende 2022 und wann ist kalendarischer Winteranfang?

Warum ausgerechnet der 21. Dezember? Der kalendarische Winteranfang (oder auch der astronomische Winteranfang) richtet sich nach dem Stand der Sonne zur Erde. Das Datum entspricht dem der Wintersonnenwende, die im Jahr 2022 auf diesen Tag fällt. „Dieses Jahr ist der Winteranfang – gleichbedeutend mit der Wintersonnenwende – am 21. Dezember, exakt um 22.47 Uhr. Das ist auch der kürzeste Tag im Jahr 2022“, brachte die Allgäuer Zeitung es in ihrer Online-Ausgabe auf den Punkt.

Wann ist der meteorologische Winteranfang – und was bedeutet der phänologische Winteranfang?

Für Meteorologen beginnt der Winter unterdessen schon früher, nämlich am 1. Dezember. Haben Sie zudem schon mal was vom sogenannten phänologischen Winteranfang gehört? „Dabei geht es um die Entwicklungsstadien von Pflanzen, der Termin hängt also von Beobachtungen der Natur ab. Der phänologische Winter beginnt, wenn die Stiel-Eiche ihre Blätter verliert“, erklärt das Portal nordbayern.de.

Am 21. Dezember 2022 ist Wintersonnenwende. Ab dann werden die Tage wieder länger. © Henning Kaiser/dpa (Archivbild)

Wintersonnenwende: Wann werden die Tage wieder länger?

Bei der Wintersonnenwende handelt es sich, entsprechend dem kalendarischen Winteranfang, derweil um den Zeitpunkt, zu dem die Sonne senkrecht über dem südlichen Wendekreis steht. Die Sonne steht an diesem Datum also so tief am Horizont wie an keinem anderen Tag des Jahres. Das bedeutet, dass am Tag der Wintersonnenwende nur für etwas mehr als acht Stunden die Sonne scheint und es damit der kürzeste Tag des Jahres ist. Nicht ganz unerheblich ist dabei, wo genau wir uns gerade aufhalten: „Je nördlicher ein Ort ist, desto kürzer ist der Tag. Allein zwischen dem Allgäu und Hamburg beträgt der Unterschied knapp eine Stunde“, so der Hinweis des Portals allgaeuer-zeitung.de.

Die gute Nachricht für alle, die sich schon jetzt wieder insgeheim aufs Draußensein und auf Gärtnern im Frühjahr freuen: Nach der Wintersonnenwende werden die Tage schrittweise wieder länger; drei Monate später herrscht die Tag-und-Nacht-Gleiche. Der Winter endet schließlich am 21. März 2023 zum astronomischen Frühlingsanfang.

