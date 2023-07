Wohnung mieten mit Hund: Vermieter können Haustiere nicht verbieten

Mietrecht

Die Suche nach einer geeigneten Mietwohnung kann für Menschen mit Haustieren ganz schön schwierig werden. Dürfen Vermieter diese einfach verbieten?

Dortmund – Die Wohnungssuche ist sowieso schon eine Herausforderung an sich. Wenn man nicht alleine umzieht, sondern noch eine Fellnase im Gepäck hat, wird sie umso größer.

Oft stoßen Tierbesitzer auf Vermieter, die keine Haustiere in der Mietwohnung tolerieren. Meist auch ganz unabhängig von der Art des Tieres – ob es sich um einen Hund oder eine Schlange handelt, ist bei so einem generellen Verbot erstmal egal, berichtet RUHR24.

Haustiere in der Mietwohnung – Vermieter können sie nicht verbieten

Vermieter haben dabei gar kein Recht, ein generelles Haustierverbot auszusprechen. Sollten solche Formulierungen im Mietvertrag vorkommen, sind sie laut Immoportal.com rechtlich nicht haltbar.

Dabei geht es grundsätzlich erstmal um die Kleintierhaltung in Deutschland. Hamster und ähnliche kleine Tiere können in der Regel problemlos in einer Mietwohnung untergebracht werden. Auch kleinere Hunde stellen meist kein Problem dar.

Haustiere in der Mietwohnung – Wann Vermieter sie verbieten können

Zwar können Vermieter die Vierbeiner nicht pauschal verbieten – sollte aber ein triftiger Grund vorliegen, sieht die Sache anders aus. Solche Gründe wären zum Beispiel eine erhöhte Geräusch- oder Geruchsbelästigung der Nachbarn, die durch die Tiere entstehen könnte.



Wenn im Mietvertrag nicht explizit geschrieben steht, dass Haustiere erlaubt sind, ist es zu empfehlen, mit dem Vermieter Rücksprache zu halten und sich eine schriftliche Einverständniserklärung einzuholen. Besonders bei exotischen Haustieren sei Vorsicht geboten – hier könnte der Vermieter andernfalls sogar mit einer Kündigung drohen.

Haustiere in der Mietwohnung – Was sonst noch zu beachten ist

Außerdem sollten Tierbesitzer darauf achten, dass die neue Wohnung den Ansprüchen ihres Tieres gerecht wird. Auch außerhalb der eigenen vier Wänden müssen Tierhalter vieles bedenken – so warnt die Stadt Dortmund Hundebesitzer und weist auf die Leinenpflicht für einige Rassen hin.

Auch wenn der Vermieter zunächst mit den Haustieren einverstanden ist, so kann er diese Entscheidung jederzeit rückgängig machen – solange dafür ein ausschlaggebender Grund vorliegt. Dabei geht es aber vor allem um eine Gefährdung der Anwohner oder eine starke Beschädigung der Wohnung durch das Tier.

In der Regel läuft das Zusammenleben von Mensch und Tier allerdings doch eher friedlich ab. Soweit im Vorfeld geklärt ist, dass eine Haustierhaltung in der Mietwohnung erlaubt ist und alle Hausbewohner Rücksicht aufeinander nehmen, treten meistens keine weiteren Probleme auf.

