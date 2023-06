Mücken in die Falle locken: Einem Duft können Sie nicht widerstehen

Von: Andrea Stettner

Teilen

Schon eine einzelne Stechmücke in der Wohnung kann einem nachts den Schlaf rauben. Damit Sie die Plagegeister schnell aufspüren, hilft eine clevere Falle.

Stechmücken (Culicidae) machen es sich im Sommer oft scharenweise in der Wohnung gemütlich. Dabei reicht schon ein Exemplar der lästigen Tierchen, um uns nachts den nötigen Schlaf zu rauben. Leider sind die Plagegeister auch echte Meister darin, sich tagsüber in Spalten und Zwischenräumen zu verstecken – um dann nachts „zuzuschlagen“.

Mücken im Zimmer in die Falle locken – mit einem T-Shirt

Damit die Mücken nachts gar nicht erst die Gelegenheit haben, Sie zu stechen, müssen Sie die lästigen Tierchen zuerst einmal finden. Dafür können Sie sich den Umstand zunutze machen, dass Stechmücken sehr gut riechen können. Um sie aus ihrem Versteck in der Wohnung zu locken, reicht deshalb schon ein verschwitztes Kleidungsstück – am besten ein ungewaschenes Sport-Shirt. Die Stechmücken lieben Schweiß und werden von diesem Geruch geradezu magisch angezogen. Dieses platzieren Sie dann nachts in einer Ecke des Schlafzimmers. Sie sollten in diesem Fall natürlich frisch geduscht oder gebadet sein, sonst erweist sich die Falle als wirkungslos.

An heißen Sommertagen finden sich oft unzählige Stechmücken ihren Weg in der Wohnung. © Michael Schöne/Imago

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Stechmücken mit Glas aus dem Zimmer befördern

Lässt sich ein kleiner Plagegeist dann auf dem verschwitzen Kleidungsstück nieder, können Sie die Mücke mithilfe eines alten Marmeladenglases, das Sie über das Tier stülpen, sanft nach draußen befördern. Auch spezielle Insektenfänger, mit dem sich etwa auch Spinnen unbeschadet nach draußen tragen lassen, funktionieren nach demselben nach Prinzip.

Exotisch, harmlos oder bissig: Zehn Spinnen, denen Sie in Haus und Garten begegnen können Fotostrecke ansehen

Mücken in der Wohnung vorbeugen

Damit die Mücken aber gar nicht erst ins Haus hineinkommen, lohnt es sich, ein paar vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen:

Bringen Sie Insektenschutzgitter vor den Fenstern an, insbesondere vor dem Schlafzimmerfenster. Diese können auch ohne Bohren an Tür- und Fensterrahmen befestigt werden.

Pflanzen wie Lavendel, Minze, Zitronenmelisse, Thymian, Basilikum und Eukalyptus sollen auf natürliche Weise Stechmücken fernhalten, da die Tierchen den Geruch nicht leiden können. Einfach ein paar Stöcke auf dem Fensterbrett oder bei der Eingangstür platzieren. Belegt ist die Wirkung allerdings nicht. Hier heißt es einfach: ausprobieren!

Auch andere natürliche Hausmittel sollen Mücken fernhalten. Dazu gehört etwa der Duft von Zimt oder Nelken. Diese können Sie als ätherisches Öl in eine Duftlampe geben und etwa eine Stunde vor dem Schlafengehen im Zimmer aufstellen.

Vermeiden Sie außerdem stehendes Wasser im Garten oder auf dem Balkon, denn dieses dient den Insekten als Brutstätte. Leeren Sie deshalb regelmäßig volle Blumenuntersetzer sowie die Regentonne.

Auch draußen auf der Terrasse helfen einige Maßnahmen, von Mücken nicht zerstochen zu werden, wie etwa, dunkle Kleidung zu tragen.

Ihnen machen Spinnen im Haus zu schaffen? Auch diese Tierchen lassen sich mit verschiedenen Hausmitteln schonend vertreiben.