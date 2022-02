Das fällt Besuchern in Ihrer schmutzigen Wohnung als Erstes auf

Von: Janine Napirca

Teilen

Auch in Ihrer Küche lauern Schmutzfallen, die Sie vor dem Empfang von Gästen beseitigen sollten. © NOVELLIMAGE/Imago

Verschmutzungen, die Sie in Ihrer alltäglichen Putz-Routine übersehen, springen Besuchern sofort ins Auge.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Ihre Wohnung aus der Sicht eines Besuchers aussieht? Sie werden erstaunt sein, welche Verschmutzungen Sie selbst übersehen. Den meisten Menschen ist es unangenehm, wenn Besuch kommt und die Wohnung weder aufgeräumt noch sauber ist. Auch wenn wahrscheinlich jeder ein etwas anderes Verständnis von Ordnung und Sauberkeit* hat, so gibt es doch einige Dinge, die Sie selbst in Ihrer Reinigungs-Routine vergessen, die Ihrem Besuch jedoch sofort auffallen. Welche das sind, lesen Sie hier.

Reinigen Sie Ihr Bad ordentlich bevor Besuch kommt

Es gibt wohl kaum etwas Unangenehmeres – sowohl für den Besuch, als auch für die Gastgeber, wenn das Badezimmer nicht richtig gereinigt ist. Neben der Toilette ist hier der Boden besonders wichtig. Verunreinigungen auf dem Badezimmerboden durch Staub, Wasserflecken oder Haare fallen Besuchern besonders auf. Es sollte also selbstverständlich sein, dass das Bad sauber und rein ist, wenn Sie Gäste geladen haben.

Lesen Sie auch: So reinigen Sie Ihre Waschmaschine in der Spülmaschine.

Das fällt Besuchern in Ihrer Küche als erstes auf

Sie haben Ihre Küche eigentlich geputzt, bevor der Besuch gekommen ist? In Ihrer alltäglichen Routine haben Sie möglicherweise eine Sache vergessen, der Sie im Alltag wahrscheinlich ohnehin zu wenig Beachtung schenken. Fingerabdrücke oder Essensreste, die an den Fronten der Küchenschränke haften, stechen Betrachtern bei Betreten der Küche direkt ins Auge. Auch Verunreinigungen Ihrer Küchen- und Elektrogeräte sollten Sie beseitigen. Wischen Sie einmal kurz mit einem feuchten Tuch über Ihre Küche und die Fronten strahlen wieder blitzeblank.

Auch interessant: Welche Seife nutzen Sie in Ihrer Küche?

Ordnung und Sauberkeit im Eingangsbereich ist bei Besuch besonders wichtig

Das Aushängeschild eines jeden Hauses ist der Eingang. Nun haben Sie womöglich nicht all zu viel Einfluss darauf, wie Haustür und Treppenhaus auf Ihre Besucher wirken. Was Sie allerdings beeinflussen können, ist der Zustand Ihres Wohnungsflurs. Liegen schmutzige Schuhe kreuz und quer auf dem Boden und die Garderobe ist mit Jacken vollgehängt, macht das erstmal einen wenig einladenden Eindruck auf Ihre Gäste. Ein Schuhregal und ein Garderobenschrank können da Abhilfe schaffen. Außerdem können Sie, je nach Jahreszeit, die ungebrauchten Schuhe und Kleidungsstücke entsprechend verstauen. So wirkt Ihr Flur nicht mehr überladen und bietet noch genügend Platz für die Schuhe und Jacken der Gäste.

Reinigen Sie, bevor Sie Gäste empfangen, sämtliche Türklinken und Lichtschalter

Täglich nutzen Sie Türklinken und Lichtschalter – aber seien Sie einmal ehrlich: Wie oft investieren Sie wirklich Zeit in deren Reinigung? Fingerabdrücke oder dunkle Verfärbungen durch den häufigen Gebrauch fallen Gästen sofort auf und sollten bitte vor dem Empfang des Besuchs sauber gewischt werden. Schließlich möchte niemand Türklinken oder Lichtschalter benutzen, auf denen sich alle möglichen Keime und Bakterien tummeln.

Lesen Sie auch: So reinigen Sie Ihr Stoffsofa mit Hausmitteln.

Werfen Sie vor dem Empfang Ihres Besuchs einen Blick nach oben – sind Lampen und Decke sauber?

Auffällig sind für Besucher auch verstaubte Lampenschirme und schmutzige Zimmerdecken. Selbst wenn Ihre Wohnung ansonsten picobello sauber ist –, wenn eine sichtbare Staubschicht auf Ihren Lampen liegt, wirkt es unrein und ungemütlich. Auch Spinnweben an den Zimmerdecken wirken unhygienisch und sollten besser vor dem Eintreffen der Gäste entfernt werden. (jn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.