Ins Blaue. Ins Grüne. Nach Hause.

Nach Hause kommen. Wenn man dabei ein Gefühl von Geborgenheit mit gleichzeitiger Sicherheit empfindet, ist das unbezahlbar. Aber realisierbar. Mit einer eigenen Immobilie, die Ihnen die Freiheit gibt langfristige Pläne zu schmieden und der Zukunft gelassen entgegenzugehen.

Vor den Toren Münchens können Sie sich diesen Wunsch nach Wohneigentum erfüllen: STADT & SEE Olching. Und das nehmen wir wörtlich. Schließlich müssen Sie sich hier in Olching nicht für das eine oder das andere entscheiden...

Die Lage von Stadt und See Olching

+ Alle Wohnungen sind entweder mit Terrassen, Balkonen oder zum Teil mit weitläufigen Dachterrassen ausgestattet. © wowobau Wohnungsbaugesellschaft mbH 2011 ist Olching zur Stadt erhoben worden – ein deutliches Zeichen für das Wachstum und ein Indikator für seine Attraktivität: Immer mehr Menschen erkennen die Vorzüge eines Lebensstils, der naturnahes Genießen und aktive Urbanität harmonisch verbindet.

Olching schenkt Ruhe und Erholung, vor Ort findet sich alles für das tägliche Leben, und rundum wartet ein riesiges Sport- und Freizeitgebiet. Der Olchinger See zum Beispiel ist nur einen Steinwurf vom Quartier entfernt und bietet eine besonders nah gelegene Möglichkeit für Sport- und Freizeitaktivitäten für die ganze Familie.

Trotz ländlicher Idylle ist man hier gut an die Stadt und den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Mit dem Fahrrad sind Sie in nur 5 Minuten an der 1 km entfernten S-Bahnstation Olching und mit der S3 in ca. 25 Minuten am Münchner Hauptbahnhof. Pasing liegt sogar nur 4 Stationen entfernt und bietet Ihnen neben dem ICE-Anschluss auch ein vielfältiges Einkaufsangebot in den Pasing-Arcaden mit seinen 150 Shops. Durch die nahegelegenen Autobahnen A8 und A99 gelangen Sie schnell sowohl nach Norden als auch in den Süden und benötigen mit dem Auto z.B. nur rund 35 Minuten zum Flughafen.

Nicht nur nah am Wasser gebaut

Bei Sonnenschein mal eben rüber zum See. Zum Einkaufen einfach ins Zentrum um die Ecke. Für das spontane Urlaubsfeeling ins nahe Fünfseenland. Und für das große Abenteuer unkompliziert in die Metropole München. Wir haben diesen Ort gefunden, der alles verbindet. Für Sie. In Olching.

Die Highlights

+ Lichtdurchflutete Räume dank bodentiefer Fenster. © wowobau Wohnungsbaugesellschaft mbH Was gibt es schöneres, als auf unvergessliche Momente im Leben zurückzublicken? Machen Sie es mal andersrum: Freuen Sie sich auf all das, was vor Ihnen liegt:

2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche zwischen ca. 43 m² und ca. 128 m²

Erdgeschosswohnungen mit Terrassen und privaten Gärten, teilweise mit Hobbyraum im UG

Penthouse-Wohnungen mit großen Dachterrassen und direktem Liftzugang

Energiesparbauweise nach KfW-Effizienzhaus 55 (EnEV 2014, Anforderung 2016)

Lebendige, abwechslungsreiche Gesamtgestaltung

Für das Wohnen unter freiem Himmel: Große Terrassen, Balkone und Dachterrassen

Sonnige Süd- bzw. Süd-West-Ausrichtung der Gebäude

Viele bodentiefe Fenster für eine besonders helle und freundliche Atmosphäre

Tiefgarage mit Einzelstellplätzen

Das Ensemble STADT & SEE Olching ist ein Zusammenspiel aus moderner und klarer Architektur, ausgesprochen viel Privatsphäre und sonnigen Freiräumen: Alle Wohnungen sind entweder mit Terrassen, Balkonen oder zum Teil mit weitläufigen Dachterrassen ausgestattet.

Wohngenuss

Ihr neues Zuhause ist das Ergebnis von über 50 Jahren Know-how, Erfahrung und unserem hohen Anspruch an Qualität, Architektur und Technik. Design und Funktion spielen hier ebenso eine Rolle wie die Anforderungen und Wünsche der zukünftigen Bewohner und Nutzer. Schließlich wollen wir, dass Sie sich hier langfristig wohlfühlen.

+ © wowobau Wohnungsbaugesellschaft mbH

Ausstattung

Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung in den Wohnräumen

Viele bodentiefe Fenster mit Dreifachverglasung und Rollläden

Durchdachte Grundrisse

Ausgesuchte Materialien

Parkett in allen Wohnräumen

Fußbodenheizung, zusätzlich Handtuchheizkörper im Hauptbad

Stufenlose Zugänge von EG und TG in die Wohnungen

sowie Aufzug in alle Etagen

Kontakt

wowobau

Wohnungbaugesellschaft mbH

Putzbrunner Str. 69,

81739 München

Tel: 0891890400

Mail: info@wowobau.de

Web: wowobau.de