Zauberpflanzen: Berufkräuter gegen Verzauberungen

Zauberpflanzen faszinieren Menschen schon lange, früher nutzte man beispielsweise Berufkräuter gegen Verzauberungen.

München – Sogenannte Berufkräuter gehören zu den Zauberpflanzen und haben mit Arbeit überhaupt nichts zu tun. Ihr Name leitet sich von „berufen“ oder „beschreien“ ab, sie heißen auch Beschreikräuter. Der Trivialname bezieht sich dabei auf die Aufgabe der Kräuter, denn sie sollten gegen Verhexungen und böse Zauber helfen.

Kräuter im Viehstall, vor der Hausschwelle, ein Holunderbaum, der nicht gefällt werden darf – all das sind Hinweise an den Glauben an Magie, Zauber und Mächte, die Menschen und Tiere schaden können. Längst werden derartige Dinge heute als Aberglaube abgetan, aber der ein oder andere nutzt auch heutzutage Räucherpflanzen oder Heilpflanzen an bestimmten Tagen als Schmuck. Sogenannte Flugsalben beispielsweise sollten Hexen beim Fliegen helfen, hatten aber wohl eher halluzinogene Wirkung. Insgesamt ist das Thema Hexerei und Zauberei bei Heilpflanzen recht präsent. Ein Beispiel sind die sogenannten Beschreikräuter oder Berufkräuter.