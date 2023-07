Geruchsbelästigung in Mietwohnung: Drei Fälle können zur Anzeige führen

Wenn ein Nachbarschaftsstreit wegen Geruchsbelästigung in der Mietwohnung eskaliert, sollte das Ordnungsamt herangezogen werden.

Dortmund – Die Temperaturen steigen, die Sonne strahlt einem ins Gesicht, und der Holzkohlegrill auf dem Balkon wird eingeweiht. Man lehnt sich auf der Liege zurück und zündet sich genüsslich eine Zigarette an. An diesem Sommertag scheint alles perfekt zu sein. Minuten später klingelt es an der Haustür – statt der erwarteten Gäste steht das Ordnungsamt auf der Matte. Der Grund: Eine Anzeige wegen Geruchsbelästigung in der Mietwohnung, wie RUHR24 berichtet.

Geruchsbelästigung in Mietwohnung: Grillen auf dem Balkon kann zur Anzeige beim Ordnungsamt führen

Beim Grillen auf dem Balkon müssen unbedingt Regeln beachtet werden, ansonsten droht ein saftiges Bußgeld in einer bestimmten Höhe. Laut Immoportal.com muss in der Hausordnung geprüft werden, ob es eine Klausel für ein Grillverbot gibt. Unerheblich ist dabei, ob ein Holzkohle- oder Elektrogrill verwendet wird.

Außerdem kann gegen das Landes-Immissionsschutzgesetz verstoßen werden, wenn Rauch in die Mietwohnung des Nachbarn eindringt. Wie die Stadt Essen angibt, können diese Fälle von Geruchsbelästigung zur Anzeige beim Ordnungsamt gebracht werden. Ein Mieter, der sich trotz dessen nicht an die Regeln hält, muss mit einer fristlosen Kündigung rechnen (mehr Service-News auf RUHR24).

Geruchsbelästigung in Mietwohnung: Zigarettenrauch auf dem Balkon kann zu einer Mietminderung führen

Beim Zigarettenrauch auf dem Balkon können auch die Emotionen beim Nachbarn überkochen. Denn niemand muss tolerieren, dass der Geruch permanent in die Mietwohnung zieht, so Immoportal.com. „Nichtraucher dürfen sich schon bei geringer Beeinträchtigung zur Wehr setzen.“ Welche Gesundheitsgefahren die Partikel des Rauchs bergen, muss allerdings durch ein Gutachten belegt werden.

Neben einer Anzeige wegen Geruchsbelästigung kann es zudem zu einer Mietminderung kommen. Gemäß Rechtsanwalt Dr. Roger Blum kann der Zigarettenrauch eines Nachbarn, der in die Mietwohnung eindringt, einen „zur Minderung berechtigenden Mangel der Mietsache darstellen, wenn er ein unangenehmes Wohngefühl verursacht.“ Dies kann auch dazu führen, dass die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung herabgesetzt wird.

Geruchsbelästigung in Mietwohnung: Gerüche durch Haustiere kann zur Mietminderung führen

Nachbarn müssen nicht jedes Haustier tolerieren, welches in der Mietwohnung nebenan wohnt. Bei bestimmten Tieren kann der Vermieter mit einer Kündigung drohen. Wie der Blog wohnglueck.de schreibt, stufen Amtsgerichte die Gerüche von Haustieren als inakzeptable Geruchsbelästigung ein. Ein Hundehaufen im Treppenhaus führte schon einmal zu einer Mietminderung von 20 Prozent. „Auch Hunde- oder Katzenurin wird von Gerichten regelmäßig als unzumutbare Belästigung eingeordnet.“

Eine Anzeige beim Ordnungsamt wegen Geruchsbelästigung kann auch Tierleben retten. Denn nicht alle Besitzer behandeln ihre Haustiere pfleglich, wie die Stadt Bochum auf ihrer Seite angibt. Wenn ein Tier seinen Kot und Urin im eigenen Aufenthaltsbereich ablassen muss und dies nicht entfernt wird, besteht dringender Handlungsbedarf.

Wer sich durch den permanenten Zigarettengeruch von Rauchern auf dem Balkon belästigt fühlt, der kann diesen Fall beim Ordnungsamt zur Anzeige bringen (Symbolbild). © mstockproduction/Imago

Bevor die Geruchsbelästigung anonym beim Ordnungsamt angezeigt wird, kann es in manchen Fällen auch helfen, das direkte Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen.