Wie viele Personen dürfen in einer Mietwohnung leben, ohne dass es zur „Überbelegung“ kommt?

Von: Andrea Stettner

Teilen

Immer mehr Menschen wohnen in viel zu kleinen Wohnungen – Überbelegung ist die Folge. Wie viel Raum jedem Bewohner zustehen muss, darüber streiten sich die Gerichte.

Das Thema Überbelegung sorgt bei Vermietern immer wieder für Unmut: Wohnen mehr Menschen als vorgesehen in der Wohnung, so erhöht sich etwa der Lärmpegel – die Beschwerden darüber landen dann wieder beim Vermieter. Andererseits sind Mietwohnungen in vielen Städten und Gemeinden kaum noch zu bezahlen, sodass beispielsweise Familien in viel zu kleinen Wohnungen bleiben, weil sie sich keine größere leisten können. Doch ab wann kommt es überhaupt zu einer Überbelegung?

Wann spricht man von einer Überbelegung?

Von einer Überbelegung spricht man immer dann, wenn in der nicht genügend Wohnfläche für jeden Bewohner vorhanden ist, sei es für Erwachsene oder Kinder. „In der Vergangenheit entschieden einige Gerichte, dass für jede Person etwa acht bis zehn Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen sollten“, informieren Rechtsanwälte auf dem Portal Anwalt.de. „Dieser allgemeine Grundsatz wird allerdings durch die Wohnungsaufsichtsgesetze der Bundesländer konkretisiert, die jedoch zum Teil Unterschiede aufweisen“, heißt es weiter. Die Vorgaben dazu können also von Bundesland zu Bundesland verschieden sein.

Vermieter lassen meist nur eine bestimmte Anzahl an Menschen in ihrer Wohnung leben. © Michael Gstettenbauer/Imago

Doch nicht nur die Wohnfläche spielt eine Rolle, ob es zu einer Überbelegung kommt. Letzteres hängt unter anderem von folgenden Punkten ab:

Verhältnis des Mieters zum neuen Bewohner

Inhalt des Mietvertrags

gesetzliche Regelungen zur zulässigen Belegung

Wohnung (Größe und Schnitt)

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Vermieter müssen nur Personen dulden, die auch im Mietvertrag stehen

Vermieter müssen in erster Linie nur die Personen in der Wohnung dulden, die auch im Mietvertrag stehen. Erwarten die Mieter Nachwuchs oder ziehen Lebenspartner beziehungsweise enge Verwandte (wie Eltern, Kinder) ein, darf der Vermieter zwar grundsätzlich nicht meckern – jedoch nur, solange es nicht zu einer Überbelegung der Mietsache kommt. Das wurde auch in einem Urteil des Landgerichts München bestätigt (AZ 415 C 3152/15). „Das Recht des Mieters, nahe Familienangehörige in seiner Wohnung aufzunehmen, gelte nur innerhalb der Grenzen einer vertragsgemäßen Nutzung“, schreibt dazu der Mieterbund Rheinisch-Bergisches Land.

Kommt es aufgrund einer Geburt zur Überbelegung, ist zwar eine Kündigung nicht wahrscheinlich – allerdings sind Mieter in diesem Fall verpflichtet, sich um eine neue Wohnung zu bemühen. Ansonsten sind Kündigungen des Mietvertrags aufgrund von Überbelegungen möglich – bis hin zur fristlosen Kündigung, wenn etwa eine erhebliche Überbelegung vorliegt.

Zehn Tipps, wie Ihre Toilette mit Hausmitteln wieder blitzblank wird Fotostrecke ansehen

Brauche ich die Erlaubnis des Vermieters, um andere Personen aufzunehmen?

Die Aufnahme von Angehörigen sollten Sie dem Vermieter pro forma schriftlich mitteilen, auch wenn er in der Regel nichts dagegen einwenden kann. Sollen andere Personen dauerhaft in die Wohnung ziehen (davon ist ab 6 Wochen auszugehen, oder ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie Miete verlangen), brauchen Sie die Erlaubnis des Vermieters. Dann kann dieser jedoch auch die Miete erhöhen.