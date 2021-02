Sieben Zimmerpflanzen, die für gute Laune sorgen

Haben Sie den Winterblues auch satt? Zum Glück kann man sich die Wohnräume schön gestalten. Wir stellen Ihnen sieben Zimmerpflanzen vor, die die Laune wieder steigen lassen.

Neben einem gefühlt ewig langen Winter, müssen wir derzeit auch noch den Corona-Lockdown überstehen. Kein Wunder, wenn man schnell schlechte Laune kriegt. Und auch die Motivation lässt da lange auf sich warten. Doch damit soll nun Schluss sein. Mit den folgenden sieben Zimmerpflanzen* steigt die Laune und auch die Energie.

Zimmerpflanze für gute Laune: Die Friedenslilie

Diese Zimmerpflanze hat viele Talente. Zum einen bereinigt sie die Luft von schädlichen Gasen. Und zum anderen lässt sie Ihr Wohlbefinden steigen. Am wohlsten fühlt sich die Friedenslilie in einem schattigen Plätzchen. Die Pflanze führt außerdem zu Entspannung und erholsamen Schlaf. Und das zu Recht, immerhin steht sie neben dem körperlichen auch für den mentalen Wohlstand.

Orchideen für mehr positive Energie

Suchen Sie nach einer Zimmerpflanze, die gerade nachts mehr Sauerstoff freisetzt? Dann ist eine Orchidee genau das richtige für Sie. Nicht nur der extra frische Kick in der Nacht ist ein positiver Effekt dieser Pflanze. Auch ihr wohltuender Duft versprüht gute Laune.

Lesen Sie auch: Badreiniger selber herstellen ­– Mit diesen drei Zutaten.

Rosmarin gegen Müdigkeit

Stellen Sie sich den Rosmarin an ein sonniges Plätzchen, dort fühlt er sich am wohlsten. Rosmarin hält Ihnen die schädlichen Stoffe in der Luft vom Hals. Zudem riecht er intensiv und wohltuend. Dadurch hebt er die Laune und schiebt die Müdigkeit beiseite. Übrigens wird auch die Gedächtnisleistung durch Rosmarin verbessert. Idealerweise wird er nun nicht mehr nur zum Kochen in die Küche geholt.

Zimmerpflanze für mehr Glück und Wohlstand: Glücksbambus

Im Feng Shui ist der Glücksbaum schon fest verankert – nicht zuletzt, weil er für Wohlstand und Glück steht. Diese Pflanzen steigert Ihre Lebensenergie und lässt Sie aktiver werden. Damit sind gute Laune und positive Schwingungen vorprogrammiert. Um lange etwas von dem Bambus zu haben, sollte er ein Plätzchen ohne direkte Sonneneinstrahlung bekommen.

Lesen Sie auch: Für diese sechs Zimmerpflanzen brauchen Sie keinen grünen Daumen.

Jasmin: Die Zimmerpflanze für Romantiker

Beruhigend für Geist und Seele, aber auch für mehr Energie: So lässt sich der Duft von Jasmin wohl am besten beschreiben. Aber damit noch längst nicht genug. Jasmin steht für eine Kräftigung von Beziehungen aller Art – nicht nur in deren Zusammenhalt, sondern auch in deren Romantik. Platzieren Sie die Pflanze in der Nähe eines Südfensters in Ihrer Wohnung.

Aloe Vera: Das Wunderkind unter den Zimmerpflanzen

Die Aloe Vera Pflanze ist auch in der Kosmetik dafür bekannt wahre Wunder zu bewirken. Und auch als Getränk soll Aloe Vera einen guten Einfluss auf unseren Körper haben. Wenn es um die Gesundheit und das Wohlbefinden geht, ist sie wohl das Wunderkind unter den Pflanzen. Und auch als Zimmerpflanzen strahlt sie eine angenehme Stimmung aus, was zu einem Glücksgefühl bei uns Menschen führt. Stelle Sie die Aloe Vera Pflanze am besten an ein Plätzchen, wo Sie dem Licht nicht direkt ausgesetzt ist.

Zimmerpflanze für mehr inneren Frieden: Der Salbei

Salbei-Tee tut vor allem bei Krankheiten mit Erkältungssymptomen gut. Aber auch als Zimmerpflanze lohnt sich der Salbei. Durch seinen wohligen Duft werden positive Energien freigesetzt, die alle negativen Einflüsse und Gedanken verschwinden lassen. Und das wiederum führt zu mehr innerem Frieden. Am wohlsten fühlt sich Salbei übrigens an einem Ort mit wenig Luftfeuchtigkeit.

(swa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Auch interessant: Heimwerker aufgepasst: Auf diese fünf Fallen sollten Sie besser vorbereitet sein.