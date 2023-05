Zum Spargel: Schnelle Sauce Hollandaise aus nur drei Zutaten

Von: Joana Lück

Dass Sauce Hollandaise schwer in der Zubereitung ist, stimmt nicht unbedingt. Beachten sollten Sie nur, dass die Sauce zum Spargel nicht gerinnt.

Im Frühjahr gibt es an ihm keinen Weg vorbei – dem Spargel. Ob in Grün oder Weiß, das entschlackende und äußerst gesunde Gemüse schmeckt hervorragend als Beilage, steht aber auch gerne im Mittelpunkt. Zu gekochtem weißen Spargel wird meist eine Sauce Hollandaise gereicht, die aus nur wenigen Zutaten gekocht werden kann.

Zum Spargel: Schnelle Sauce Hollandaise aus nur drei Zutaten

Sauce Hollandaise wird traditionell zu Spargel gereicht. © Bernd Jürgens/Imago

Frischen, weißen Spargel mit einer Sauce Hollandaise aus der Tüte oder dem Tetrapak zu servieren, ist keine kulinarische Glanzleistung. Viel leckerer und gesünder ist es da, die traditionelle Sauce aus Eiern und Butter selbst zu machen. Folgende Zutaten werden für vier Personen benötigt:

150 Gramm Butter

Zwei Eigelb

Zitronensaft

Für die Zubereitung Butter in einem Topf zerlassen, aber nicht zu hoch erhitzen. Dann die Eigelbe mit Zitronensaft in einen kleinen Topf geben und diesen in ein heißes Wasserbad stellen. Die Eigelbe mit einem Rührbesen oder dem Handrührgerät solange rühren, bis die Masse cremig wird.

Dann den Topf aus dem Wasserbad nehmen und nach und nach unter ständigem Rühren die flüssige Butter zugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und sofort servieren. Wer will, gibt noch gehackten Estragon zur Sauce. Die Sauce Hollandaise darf nicht aufgewärmt werden, da sie sonst gerinnt.

Für eine vegane Variante nehmen Sie anstatt Butter Margarine und rühren diese mit Gemüsebrühe und Weißwein an. Auch die Spargelschale können Sie noch verwenden, beispielsweise, um daraus eine Spargelsuppe zu kochen.