„Zukunft Wohnen“ am 24. und 25. November im Bauzentrum Poing

Die Zukunft liegt in Ihren Händen. Am Freitag, den 25. November zeigen Ihnen Experten des Bauzentrums Poing in einer kostenfreien Tour durch innovative Musterhäuser, was Sie in Zukunft erwartet.

Wie wir in Zukunft leben werden, ist kein Geheimnis. Schon heute können Sie in der größten Eigenheim-Ausstellung Bayerns im Bauzentrum Poing die Zukunft des Wohnens besichtigen. Am Freitag, dem 25. November zeigen Ihnen Experten in einer kostenfreien Tour durch innovative Musterhäuser, was Sie in Zukunft erwartet. Wie werden wir unser zukünftiges Zuhause steuern? Wie werden wir die Energieversorgung organisieren und was bedeutet modulares Bauen? Im Bauzentrum Poing erfahren Sie, wie die Zukunft des Wohnens aussieht und was heute schon möglich ist, wenn Sie Ihr Eigenheim planen. Machen Sie eine Reise in die Zukunft und verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich von Experten erklären zu lassen, auf was es bei der Planung ankommt. Damit Sie Ihr neues Zuhause optimal und kosteneffizient auf die neue Welt vorbereiten.

Nutzen Sie auch die kostenfreie Energieberatung am Donnerstag, dem 24. November im Technologiepavillon

Zur Zukunft des Wohnens gehören nicht nur die nachhaltige Herstellung des Eigenheims und eine möglichst autarke Energieversorgung und intelligente Steuerung, sondern auch multifunktionale Wohnformen. Wie lassen sich mehrere Generationen in einem Gebäude unterbringen, sodass ein gemeinsames und doch eigenständiges Leben möglich ist? Die individuellen und innovativen Fertighäuser des Bauzentrum Poings sind ihrer Zeit voraus. Die Fertighausbranche ist der Innovationsmotor der Immobilienwirtschaft. Lassen Sie sich von den überraschenden Lösungen begeistern und staunen Sie über Wohnformen jenseits von Standardobjekten.

Die kostenfreien Energieberatungen

Am Donnerstag, dem 24. November informiert das Bauzentrum Poing über optimale Energieversorgung des Eigenheims – von neuen Fördermöglichkeiten bis zu sinnvoller Dämmung.

Nach Online-Anmeldung können Sie sich von staatlich zertifizierten und unabhängigen Energieberatern von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu allen Fragen rund um die Energieversorgung der eigenen vier Wände beraten lassen.

Auch am Freitag, dem 25. November stehen Ihnen von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr die Beratungsangebote zur Verfügung. Für die Freitagsberatungen müssen Sie sich nicht anmelden, aber eventuell kurze Wartezeiten in Kauf nehmen.

Hinweis Alle Beratungen sind kostenlos. Lediglich der Eintritt in die Musterhausaustellung muss geleistet werden. Interessierte können sich unter https://bauzentrum-poing.de/de/beratung/einzelberatung/ zu einem individuellen 30-minütigen Termin anmelden. Sollten Kapazitäten verfügbar sein, ist auch eine Anmeldung vor Ort möglich.

Geführte und kostenfreie Tour zum Thema Zukunft Wohnen

Zurück in die Zukunft! Am Freitag, dem 25. November von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr können Sie kostenfrei und ohne Anmeldung an einer Musterhaus-Expedition in die Zukunft teilnehmen. Die geführte Tour leitet Sie durch ausgewählte Musterhäuser mit innovativen Ideen zum Thema „Zukunft Wohnen“. Wie steuere ich mein Eigenheim intelligent? Welche technische Innovation lohnt sich, was sollten Sie zukünftig berücksichtigen? Nach einer kurzen Einführung durch einen unabhängigen Energieberater geht es auf eine interessante und informative Entdeckungsreise durch ganz unterschiedliche Musterhäuser. Treffpunkt ist der Technologiepavillon am Eingang des Bauzentrum Poings.

Jetzt schon vormerken: Am 8. und 9. Dezember ist „Energieeffizienz“ das Fokus-Thema

Energieeffizienz ist der entscheidende Faktor bei der Planung der eigenen vier Wände. Durch die effiziente Gestaltung der Energieversorgung machen Sie sich weitgehend unabhängig vom Energiemarkt. Gerade in einem Markt steigender Zinsen können Sie mit niedrigen Energiekosten richtig gegensteuern. Am 8. Und 9. Dezember widmet das Bauzentrum Poing die größte Eigenheim-Ausstellung Bayerns dem Thema Energieeffizienz. Mit kostenfreien Beratungen und Expertentouren durch unabhängige Spezialisten erfahren Sie, was Sie bei der Energieversorgung Ihres neuen Zuhauses beachten sollten.

