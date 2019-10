"Zuzug von Vollidioten": Hausbewohner flippt wegen neuer Nachbarn aus

Ein Mieter in Berlin zeigte sich erbost über die Feierlaune der neuen Nachbarn. In einem Aushang sendet er nun eine klare Botschaft an sie.

Mit Nachbarn ist es so eine Sache: Entweder man versteht sich gut, lebt einfach aneinander vorbei oder findet seinen neuen Erzfeind in ihnen. Denn um es Tür an Tür nebeneinander auszuhalten, müssen sich beide Parteien auf einer Wellenlänge befinden - oder zumindest ein hohes Maß an Toleranz und Umsicht zeigen. Sonst endet es ganz schnell wie bei diesen neuen Nachbarn in Friedrichshain in Berlin.

Aushang an neue Nachbarn: "Mit einer solchen Aktion das ganze Vorderhaus gegen sich aufzubringen..."

Dort reagierte eine Person nicht allzu erfreut über die neuen Bewohner im Haus - insbesondere deren Einweihungsparty, die nicht nur bei den Feiernden für eine schlaflose Nacht sorgte. Die frischen Mieter sind wohl vom Land in die Stadt gezogen - oder zumindest müssen sie das aus Sicht des wütenden Nachbarn, denn in einem Aushang wettert er gegen den "Zuzug von Vollidioten, empathielosen Dorfgören und verzogenen Muttersöhnchen". Den Zettel platzierte er wohl für alle sichtbar im Haus, denn nun ist er auf Instagram bei "notesofberlin" gelandet, wo er innerhalb eines Tages über 2.000 Mal geliked wurde.

Des Weiteren schimpft er: "Mit einer solchen Aktion (genau, eure besch***ene Einweihungsparty) das ganze Vorderhaus - ich denke, das Hinterhaus hatte auch Spaß - gegen sich aufzubringen, zeugt schon von ziemlicher Ignoranz und Dummheit!" Offenbar wurde aufgrund des Lärms sogar die Polizei gerufen, doch die neuen Bewohner beherrschten laut dem Schreiber die "Opferrolle bravourös, so wie man es an dem Geschrei und eurer kindischen Argumentation mitbekommen hat".

Zu guter Letzt schießt der Autor des Zettels noch gegen den Musikgeschmack seiner neuer Nachbarn: "Wie auch immer. Willkommen im Haus, schön was man da Neues an der Backe hat und auch ein großartiger Musikgeschmack. Hört man das bei euch auf dem Dorf so? Beim Dorf und Schützenfest? Vielen Dank nochmal und mit eurem super Nachbarn habt ihr euch ja schon mal mit dem Richtigen angelegt. Glückwunsch."

Tirade auf neue Nachbarn: So reagiert das Netz auf den Aushang

In den Kommentaren reagierten die Nutzer gemischt auf die Aufregung um die neuen Nachbarn. Ein User kann den Autoren des Zettels verstehen: "Da hat er aus meiner Sich völlig recht. Warum wird zum Beispiel Friedrichshain als jedermanns Niemandsland gehalten? Wo ist das Mitgefühl für andere?" Es gibt aber auch Nutzer, die kein Verständnis für die Schreibergüsse des Anwohners haben: "Diese ständigen Hasstiraden auf 'Zugezogene' in Berlin sind ja wirklich nicht auszuhalten. Echte Berliner kenne ich als weltoffen und nicht so kleinkariert und ekelhaft, wie sich hier viele zeigen."

