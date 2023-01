Knuspriger Snack und würziges Topping: Zwiebel-Chips einfach selber machen

Wenn man die Zwiebeln feiner schneidet, werden sie Röstzwiebeln, breiter werden die Ringe zu Onion Rings. © Panthermedia/Imago

Zwiebel-Chips sind das perfekte Topping für Käsespätzle. Wenn sie frisch sind, aber auch eine würzige Knabberei. Mit diesem Rezept stellt man sie schnell selbst her.

Zwiebeln sind, zumindest in der Küche gelagert, nicht sehr lange haltbar. Mit nur wenigen Zutaten lässt sich ein Gemüseüberschuss in knusprige Zwiebelringe verwandeln. Die dürfen nicht nur direkt von der Hand in den Mund wandern, sondern setzen vielen Gerichten beim Kochen auch noch ein pikantes Krönchen auf.

Ein einfaches Rezept für Zwiebel-Chips kennt 24garten.de.

Sie sind typisch amerikanisch und zugleich typisch schwäbisch: Da krosse, eher breitere Onion Rings als Beilage zu Burgern und Zwiebelringe von Käsespätzle nicht wegzudenken sind, muss an den Zwiebel-Chips ja etwas dran sein. In erster Linie natürlich viel Geschmack, der in einer chemischen Reaktion durch das Rösten entsteht und sich als Topping auf Salat, Spiegelei oder Kartoffelpüree sehr gut macht.