Am „Bixe“ wird wieder trainiert

Von: Wolfgang Herfort

Da geht’s lang! Aleksandar Dimitrijevic geht mit seinen Aßlingern als Tabellenführer in die Punktrunde © stefan rossmann

FUSSBALL – A-KLASSE 3 INN/SALZACH TSV Aßling will Platz eins verteidigen

Aßling – „Wir fangen schließlich nicht bei Null an“, antwortet Aleksandar Dimitrijevic auf die Frage, warum seine Aßlinger Kicker erst gestern mit der Vorbereitung begonnen haben. Der A-Klassist habe die Fitness auf Spinning-Rädern über den Winter gebracht.

An den körperlichen Voraussetzungen werde es ohnehin nicht scheitern, Rang eins, von dem die Büchsenberger die Rückrunde angehen, zu verteidigen. Zwar sei Ziel, so lange es geht, oben mitzumischen, aber das werde in diesem Jahr von ganz anderen Faktoren bestimmt. „Ich fürchte, Corona wird einen Riesenanteil daran haben, wer letztlich vorne mitspielt“, sagt Dimitrijevic. Bei seinen Aßlingern, die zu „99 Prozent geimpft“ seien, wie bei der Gegnern, würden sicherlich immer wieder Spieler ausfallen. „Wer dann zur richtigen Zeit, die richtigen Spieler auf den Platz schicken kann, hat gute Karten.“

Verzichten muss der Coach dann auf Routinier Robert Palmhöfer (36) , der „altersbedingt“ aufgehört habe und Mario Vincetic, der nicht mehr zur Verfügung stehe. Personalengpässe sieht Dimitrijevic aber nicht auf sich zukommen. Fehlende Neuzugänge werde man mit Teamgeist kompensieren, glaubt er. Um den zu stärken, werde man vom 10. bis 13. März ein Trainingslager im kroatischen Novigrad absolvieren.

Bei wärmeren Temperaturen als auf dem „Bixe“ soll vor allen Dingen an den Defiziten im taktischen Bereich gefeilt werden. „Natürlich wird auch an der Ausdauer gearbeitet“, kündigte Dimitrijevic an. Er ist überzeugt, dass die Erste bis zum Punktspielstart am 20. März beim SV Albaching in „bestem Zustand“ sein wird. hw

Vorbereitungsspiele

20. Feb., 15 Uhr, bei SpVgg Höhenkirchen; 27. Feb., 15 Uhr, bei SV Sentilo-Blumenau; 5. März, 16 Uhr, bei TSV Brannenburg.