Arbeiten im „Karwendel“

Zu Besuch im neuen Xylem Analytics-Gebäude

von Franziska Florian schließen

Das neue Gebäude von Xylem Analytics im Gewerbegebiet Achalaich in Weilheim ist rund 15 000 Quadratmeter groß. Obwohl die Planung bereits 2014 begonnen hat, wurde nachträglich auch die Corona-Pandemie berücksichtigt. Der Neubau ist „kein Vergleich zum alten Gebäude“, wie Xylem-Geschäftsführer Ulrich Schwab sagte.

Weilheim – Wer das neue Firmengebäude von Xylem Analytics in Weilheim durch den Haupteingang betritt, steht sofort im Karwendelgebirge. Natürlich nur, was den Namen anbelangt. „Wir haben die drei Gebäudeteile nach den großen Gebirgen in der Umgebung benannt“, erklärte Ulrich Schwab, Geschäftsführer von Xylem Analytics. Regionalität ist ihm und der gesamten Firma wichtig. Denn rund 80 Prozent der 400 Mitarbeiter am Standort Weilheim kommen von dort oder der näheren Umgebung.

Im „Karwendel“ befindet sich das neue Bürogebäude, in das unter anderem die Geschäftsführung, also Schwab selbst und seine Mitarbeiter, sowie die Marketing-Abteilung einziehen werden.

Auch einige Besprechungsräume, die nach den großen Seen im Oberland benannt wurden, sind im Karwendel-Teil untergebracht. „Die werden wir aber in dem Ausmaß nicht mehr brauchen“, sagte Schwab. Denn durch die Corona-Pandemie hat das Unternehmen rund 70 Prozent der Büro-Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. „Vieles läuft jetzt einfach über Zoom und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben“, erklärte der Xylem-Geschäftsführer. Sobald sich die Pandemie-Situation bessert, sollen die Mitarbeiter weiterhin im Wechsel von zu Hause aus arbeiten.

Doch was passiert mit den Besprechungsräumen, wenn sie gar nicht mehr benötigt werden? „Einen haben wir schon umfunktioniert“, so Schwab. Da wird ein neues Büro entstehen. Aber ein Besprechungs- und Schulungsraum wird sicher als solcher bestehen bleiben, da im dort angrenzenden Gartenbereich ein kleiner Weiher entsteht. „Da können unsere Kunden unsere Geräte selbst testen“, blickte Schwab in die Zukunft. Denn Xylems weltweites Kerngeschäft ist Wasser. Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen beziehen sich auf den Transport, die Behandlung und die Analyse von Wasser. Geforscht und entwickelt wird dafür im Querbau – dem Wetterstein-Gebirge – des neuen Firmengebäudes im Gewerbegebiet Achalaich.

Von dort aus geht es weiter in die Produktionshalle, also in die Ammergauer-Alpen. Das Drehen und Fräsen, die lauteren Arbeiten, finden in einer separaten Halle statt, die direkt in die 168 Meter lange, 58 Meter breite und zwölf Meter hohe Produktionshalle eingebaut wurde. Doch die Mitarbeiter müssen nicht mehrmals täglich durch die große Halle laufen: „Wir haben einen sogenannten Milkrunner“, so Schwab. Der fährt regelmäßig die Halle ab, sieht, wenn jemand neues Arbeitsmaterial benötigt und liefert das entsprechend aus.

Das Besondere an der Produktionshalle ist die Photovoltaikanlage auf dem Dach. „Wir produzieren damit rund 60 Prozent unseres Energieverbrauches selber. Hundert Prozent gehen leider nicht, weil wir einen hohen Energieverbrauch für die Produktion haben“, sagte Geschäftsführer Schwab. Neben der Photovoltaikanlage achtet Xylem Analytics auch auf seinen grünen Fußabdruck. Die restlichen Teile der Dächer sind begrünt. „Wir werden hier auch keinen Golf-Rasen haben, sondern Blühwiesen.“ Zudem soll auch das Regenwasser für bestimmte Bereiche genutzt werden. Xylem werde jetzt circa 425 Tonnen CO2 und rund zwei Millionen Liter Wasser jährlich sparen. Nach der Aufrüstung steige die Einsparung entsprechend.

Obwohl die Planung des neuen Firmengebäudes, schon 2014 begonnen hat, wurde die Corona-Pandemie noch mit berücksichtigt. „Wir haben in der Lüftung nachgebessert und bauen zwischen den Arbeitsplätzen in der Produktion Plexiglasscheiben auf“, so Schwab. Auch in den Büros hängen künftig die durchsichtigen Scheiben von der Decke.

Da das Unternehmen in Weilheim Teil des US-Konzerns Xylem ist, wird das neue Gebäude in Achalaich von einem Investor gebaut und Xylem Analytics Weilheim wird vorerst für 15 Jahre Mieter. Doch Schwab, Stefan Dunkel, externer Bauleiter, sowie Heino von Schuckmann, Leiter der Produktionstechnik, konnten ihre Bedürfnisse an dem Bau definieren. „Da steckt deshalb viel Herzblut drin“, sagte Schwab. Vor allem ist der Neubau „kein Vergleich zum alten Gebäude“. In Achalaich sind jetzt auch Erweiterungen möglich, im Gegensatz zum Trifthof „mit seinen 27 Treppen und elf Gebäuden“, wie Schwab es formulierte.

Zum 1. September soll die Büro-Abteilung in das neue Firmengebäude einziehen, bis Anfang November der Rest. „Die Logistik ist dann die letzte Abteilung, die umzieht“, erklärte Heino von Schuckmann, Leiter der Produktionstechnik. Die rund 400 Mitarbeiter freuen sich schon darauf, sich bald in ihrer neuen Arbeitsstätte ans Werk machen können.