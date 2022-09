16. Tölzer Herbstzauber – Traditionsausstellung mit Flair

Der „Tölzer Herbstzauber“ erwartet Sie nach zwei Jahren Pause endlich wieder zu Erntedank 2022. © Tölzer Herbstzauber

Garten, Handwerk, Kunst, Kultur und Kulinarik vom Feinsten erwarten Sie beim 16. Tölzer Herbstzauber.

Bad Tölz – Zwar werden die Abende jetzt kühler und die Sonne verliert an Kraft, doch mit dem Herbst nähert sich auch die farbigste und schillerndste Jahreszeit. Nun leuchtet die Natur in schönsten Rot-, Braun- und Gelbtönen, die Ernte des Jahres wird eingefahren, die Vorfreude auf die gemütlichste Zeit des Jahres wächst. Gern hüllt man sich in wärmende Stoffe, gestaltet das Zuhause richtig kuschelig, genießt bei Kerzenschein kulinarische Gaumenfreuden des Herbstes. Neben buntem Laub bringen Herbstblüher, Stauden, Beeren und Gräser in herrlichsten Tönen nochmal Schwung in die Gärten, hellen auch trübe Herbsttage durch warme Farben auf.

16. Tölzer Herbstzauber vom 1.-3. Oktober 2022

All diese Freuden der beliebten dritten Jahreszeit vereint der „Tölzer Herbstzauber“. Ein Gartenfestival, das vom 1. bis 3. Oktober 2022 nach zweijähriger Pandemiepause heuer wieder Besucher aus Nah und Fern anlockt – und dies schon zum 16. Mal. Der beliebte Event vereint Garten und Handwerk, Kunst, Kultur und Genuss – alles im wunderbaren Ambiente des romantischen Bad Tölzer Kurparks mit altem Baumbestand, Fischteich und Springbrunnen. Dort steht auch das prächtige Kurhaus mit neoklassizistischer Fassade, entworfen vom berühmten Architekten Gabriel von Seidl, realisiert von seinem nicht minder berühmten Bruder Emanuel, 1914 eingeweiht. Die optimale Location für die Verkaufsausstellung mit Herbst-Flair, bei der neben vielfältigsten winterharten Pflanzen und Blumenzwiebeln, anspruchsvollem Kunsthandwerk, chicer wärmender Mode, ausgefallenem Schmuck sowie kulinarischen Schmankerln auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf Besucher aller Altersstufen wartet.

16. Tölzer Herbstzauber: Wiedersehen mit Ausstellern und Besuchern

Rund 130 Aussteller laden zum Staunen, Probieren und Genießen ein. Gut die Hälfte davon sind Stamm-Aussteller und werden sicher von „Tölzer Herbstzauber“-Fans gezielt angesteuert, zahlreiche neue Anbieter wecken Neugierde, ergänzen ideal die bewährte Angebotspalette. Beim Bummeln übers stimmungsvolle Gelände nascht man gern von Käse, Speck, Marmeladen und Pestos, probiert Wein oder Obstbrand aus heimischer Produktion, testet hochwertige Öl- und Essigkompositionen, stillt den kleinen Hunger mit Crêpes, Rahmfleckerl oder leckerem Gebäck. Ob stylische Mütze, hübsche Kette, extravagante Tasche, Naturkranz oder etwa ein dekoratives Accessoire aus Schwemmholz – Weihnachten ist nicht mehr weit. Für geliebte Menschen finden sich hier garantiert Geschenke, die nachhaltig Freude bereiten.

Ob Konzerte bekannter und beliebter Musiker wie AlexAziz und Labanda, Manuel Hafner & Nadjas Cello, der Greilinger Fuiznmusi und Jazz-Café; ob Motivations- und Fachvorträge von Claudia Brunner und Josef Basic oder eine Buchvorstellung über Tölzer Lieblingsplätze – das Begleitprogramm zum „Tölzer Herbstzauber“ liest sich extrem spannend. Die Gruppe „Vivunto Saltatores“ zeigt Renaissance-Tänze in edler Gewandung, die zwei Münchner Tanzprofis Karine Prato und Roberto Diaz führen in den Argentinischen Tango ein – bei der anschließenden Milonga am Montagnachmittag probieren neben fortgeschrittenen Tänzern dann auch Anfänger gleich ihre neuen Tanzkenntnisse aus, wobei speziell Singles herzlich eingeladen sind.

„Tölzer Herbstzauber“: Buntes Kinderprogramm

Nach positiven Erfahrungen bei den diesjährigen „Tölzer Rosentagen“ wurde auch für die Herbstveranstaltung 2022 das Kinderprogramm erheblich ausgeweitet. Die Kleinen freuen sich auf die Glaswerkstatt Smalto, Ballonmodellage, Zaubershow, fröhliches Schminken sowie auf eine nette Lesestunde: „Weihnachtsfest der Tiere auf dem Kalvarienberg“ heißt das Kinderbuch aus der Feder von Kathrin Graml – die Geschichte spielt in Bad Tölz und stimmt kleine (wie große) Zuhörer auf die kommende staade Zeit ein.

Beim 16. „Tölzer Herbstzauber“ werden Gästen Handwerk, Kunst, Kultur und Kulinarik geboten. © Tölzer Herbstzauber

Kinderprogramm und Vorträge gibt es im Zelt am Springbrunnen, die Musikveranstaltungen auf der Bühne am Goldfischteich, Tanzkurs und Milonga am Montag im Salettl vom Kurhaus. Falls das verlängerte erste Oktoberwochenende entgegen aller Hoffnung kein Goldenes wird, tut dies der guten Stimmung keinerlei Abbruch – schließlich gibt es sowohl im Kurhaus als auch im lilafarbenen Zelt immer ein trockenes Plätzchen.

Die Veranstalter bitten im Interesse der Umwelt, soweit wie möglich auf Plastiktüten zu verzichten, bieten im Gegenzug die neu designte Schultertasche aus recycelten PET-Flaschen zu günstigem Preis an Eingängen und dem Info-Punkt an.

Besonderes Schmankerl beim „Tölzer Herbstzauber“: Gäste fahren kostenlos mit dem Stadtbus. Die Linie RVO 9570 fährt zu jedem Zug der BRB von der Haltestelle am Bahnhofsvorplatz los (hier gibt es auch kostenlose Parkplätze) und durchs Stadtgebiet zum Kurhaus, entsprechend natürlich auch zurück.

16. Tölzer Herbstzauber Von Samstag, 1.10., bis Montag, 3.10. täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, Einlass jeweils bis 17 Uhr. Die Eintrittspreise gestalten sich auch heuer äußerst fair: Erwachsene zahlen 7 Euro (ermäßigt 6 Euro), Dauerkarten gibt es für 15 Euro, Kinder bis 15 Jahre zahlen keinen Eintritt. Beide Eingänge liegen an der Ludwigspromenade und der Annastraße.

Kontakt

Kurhaus und Kurpark Bad Tölz

Ludwigstraße 25

83646 Bad Tölz