Tölzer Rosentage – das Festival für die ganze Familie an Pfingsten

Ein Genuss für alle Sinne in den historischen Gärten des früheren Franziskanerklosters © Tölzer Rosen- und Gartentage

Vom 26. bis 29. Mai blüht es wieder in Bad Tölz. In den historischen Gärten des früheren Franziskanerklosters findet wieder die „schönste Gartenschau im Oberland“ statt.

Bad Tölz – Kaum eine andere Gartenpflanze ist so beliebt und bekannt wie die Rose – schließlich ist ihre Vielfalt schier unendlich. Ob Beet-, Strauch- und Kletterrosen, Zwerg-, Edel- und Wildrosen, historische und englische Sorten, Bodendecker-, Stamm- oder Duftrosen: Ihr Duft, ihre Schönheit, ihre Symbolkraft faszinieren. Und mit entsprechenden Begleitpflanzen sind Rosen hervorragend geeignet, um grünende, blühende und duftende Oasen im Garten oder auf der Terrasse entstehen zu lassen.

Ein magischer Anziehungspunkt für Pflanzenfreunde

Da ist es auch kein Wunder, dass die Tölzer Rosen- und Gartentage so beliebt sind und sich seit vielen Jahren jeweils am Pfingstwochenende zum magischen Anziehungspunkt für Pflanzenfreunde aus nah und fern entwickelt haben. Auch dieses Jahr werden sicher wieder zahlreiche Fans vom 26. bis 29. Mai die historischen Gärten des früheren Franziskanerklosters in Bad Tölz ansteuern, um dieses Gartenfestival, die „schönste Gartenschau im Oberland“, als heimlichen Vorboten des nahenden Sommers zu feiern und mitzuerleben.

Schon zum 22. Mal erblüht am bewährten Standort die Königin der Blumen in unendlicher Vielfalt, begleitet von Stauden und Kräutern in kräftigem Grün. Ergänzung findet diese außergewöhnliche Schau durch Kunsthandwerk und kreative Kleinkunst, Gartenaccessoires, Holzmöbel, Kleidung und Schmuck – fast 170 Stände laden BesucherInnen zum Entdecken, Staunen und Bummeln ein.

Pflanzen, Kunst, Kulinarik aus der Region auf dem Gartenfestival

Auf dem Gartenfestival 22. Tölzer Rosen- und Gartentage verschmelzen Pflanzen, Kunst, Kulinarik aus der Region, Informationsveranstaltungen über Natur- und Lebensthemen und Musik zu einem bunten Markt der Lebensfreude. Vorträge über Gemüse und Küchenkräuter, Insektenvielfalt, Wasseradern, Elektrosmog oder Stressbewältigung stoßen hier ebenso auf offene Ohren, wie Workshops über das Herstellen von Pflanzenfarben, Seifen oder Blüten-Schlüsselanhängern ihre Teilnehmer finden.

Kinder freuen sich auf Ballonmodellage, Kinderflohmarkt und -schminken. Zwei Bühnen sind für verschiedene Musikgruppen und Ensembles reserviert – von Andenharfe und Drehorgel über Folk- bis hin zu Renaissance-Tanzmusik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ganz Mutige stellen beim offenen Volkslieder-Singen ihr eigenes musikalisches Talent unter Beweis. Zudem wird die Sangerhäuser Rosenprinzessin auf den 22. Tölzer Rosen- und Gartentagen das Europa-Rosarium präsentieren, die größte Rosensammlung der Welt.

Die BBV-Landfrauen feiern dieses Jahr 75. Geburtstag – sie stehen für Frauenpower auf dem Land und präsentieren an einem Stand ihre vielseitigen Aufgaben und Interessen. Hier sind die Besucher herzlich zu einer Pflanzenbörse und erfrischenden Milch-Kostproben aus der Region eingeladen, eingenommene Spenden kommen einem sozialen Zweck zugute.

Kinderflohmarkt und Bücherverkauf für einen guten Zweck

Helfen wird letztlich besonders großgeschrieben auf den 22. Tölzer Rosen- und Gartentagen: Zugunsten der Stiftung „Ambulantes Kinderhospiz München“ wird auf dem Gelände ein Kinderflohmarkt organisiert, zudem führt der Ukraine-Helferkreis Utting einen großen Bücherverkauf durch, der sich schon 2022 bestens bewährt hat. Viele neuwertige, gespendete Bücher aus zweiter Hand von der „Münchner Bücherkiste“, v.a. zum Thema Garten, werden an den vier Tagen zugunsten der Ukraine-Hilfe angeboten. Auch die Ukrainehilfe Oberland sowie die Tölzer Tafel sind mit Informationsständen vor Ort anzutreffen.

Gebührenfreie Parkplätze finden sich am Bahnhof und an der Kletterhalle Flinthöhe. Während der Rosentage steht der Stadtbus 1 den Besucherinnen und Besuchern ab der Haltestelle Bahnhofsvorplatz kostenlos zur Verfügung. Von dort geht es zum Areal des Gartenfestivals.

Barbara Jungwirth

22. Tölzer Rosentage – 26. bis 29. Mai 2023 Wo? Alte Klostergärten am Max-Höfler-Platz 1a, 83646 Bad Tölz Wann? Jeweils 10 bis 18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr Kosten: Tageseintritt 7 €, ermäßigt 6 €, Dauerkarte 15 €, Kinder bis 15 Jahre frei Hunde an der Leine im Gelände gerne erlaubt Alle Infos unter www.rosentage.de

Kontakt

Adresse: Alte Klostergärten am Max-Höfler-Platz 1a, 83646 Bad Tölz

Telefon: 08041/7934474

E-Mail: info@rosentage.de