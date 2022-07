30 Jahre Georg Matheis Baggerbetrieb

Seit 30 Jahren ist Georg Matheis mit seinem Baggerbetrieb in der Region erfolgreich. © Georg Matheis Baggerbetrieb

1992 gründete Georg Matheis als Nebenerwerb einen Baggerbetrieb. Heute ist er ein gefragter Partner von privaten, gewerblichen und behördlichen Bauherren.

Zuverlässigkeit, vernünftige Preise sowie eine solide Auftragsausführung waren von Anfang an die Stärken, als Georg Matheis als Nebenerwerb zur Landwirtschaft 1992 einen Baggerbetrieb gründete. Das Unternehmen wurde schnell zu einem gefragten Partner von privaten, gewerblichen sowie behördlichen Bauherren. Bald waren die anstehenden Aufgaben für Matheis nicht mehr alleine zu bewältigen. Und so stehen mittlerweile 24 Mitarbeiter dem Chef zur Seite. Dazu gehören auch Ehefrau Anni und Tochter Vroni, die alle anfallenden Büroarbeiten erledigen. Sohn Schorsch, Meister im Straßenbau, ist seit 2019 ebenfalls eine wichtige Kraft im elterlichen Betrieb. Peter, das jüngste Familienmitglied, ist auf dem besten Weg, ebenfalls einmal in den väterlichen Betrieb einzusteigen.

Impressionen: Georg Matheis Baggerbetrieb Fotostrecke ansehen

Der Georg Matheis Baggerbetrieb ist in der ganzen Region gefragt

Enorm angewachsen ist bei Georg Matheis der Fuhrpark. Neben einer Armada von LKW und Baggern gehören auch eine mobile Brech- sowie eine mobile Siebanlage zur Ausstattung. Beide werden an den Baustellen vor Ort eingesetzt. Fahrten werden dadurch reduziert, Transportwege beschränkt. Ganz im Vordergrund der persönlichen Wertschätzung stehen beim Chef jedoch die Mitarbeiter. Matheis: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Alle haben durch ihren engagierten Einsatz und das tatkräftige Zutun zur stetigen Vorwärtsentwicklung der Firma beigetragen.“ Georg Matheis ist selbst recht gerne auf den Baustellen.

Der Wirkungskreis reicht von Garmisch-Partenkirchen bis Miesbach, über Münsing, Icking, Schäftlarn bis hinein in die Landeshauptstadt. Hauptsächlich gehören Aushub und Abbruch zum Beschäftigungsfeld. Aber auch Kanalarbeiten, Forstwegebau und kleinere Pflasterarbeiten werden gerne ausgeführt. Eine Spezialität sind Erdtransporte mit Kettenfahrzeugen im schwierigen Gelände. Bei Kanalarbeiten wird je nach Beschaffenheit des Untergrundes sogar mit Erdraketen gearbeitet.

Wichtig sind Georg Matheis zufriedene Kunden. „Mein größter Wunsch für die Zukunft, auch weiterhin ressourcensparend arbeiten zu können. Wir hoffen hier auf die Unterstützung von Politik, Landkreis und Regierung.“

Das leistet der Georg Matheis Bagger-Betrieb

Forstwegebau

Kanalverlegung (mit Erdrakete)

Kanalanschlüsse

Sammelanlagen - Regenwasser

Baugrubenaushub

biologische Kläranlagen

Natursteinmauern

Außenanlagen

Pflasterarbeiten

Planierarbeiten

Abbrucharbeiten

Transporte (Schüttgut u. Maschinen)

Referenzen

Kanalarbeiten Bürgerhaus Münsing

Abbruch Kursanatorium Strauß Bad Heilbrunn

Abbruch Straßerhof

Aushub Tiefgarage mit 5 Einfamilienhäusern St. Heinrich

Druckerhöhungsanlage Venusgrotte Schloss Linderhof

Wegsanierung Graswang

Aushub Parkhaus Bosch Holzkirchen mit Entwässerungsarbeit

Wasserversorgung Luttenseekaserne Mittenwald

Wegebau Breitfilz Penzberg

Abbrucharbeiten Musikschule im ehemaligen Metropol in Penzberg

uvm.

Kontakt:

Georg Matheis Baggerbetrieb

Spiegel 190

83646 Oberfischbach

Tel.: 08041 / 59 36

Webseite: www.matheis-baggerbetrieb.de/contact/