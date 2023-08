30 Jahre Zimmerei Happach GmbH & 10 Jahre „Berg Chalet“

Seit 30 Jahren bietet die Zimmerei Happach einen Rundum-Service für alle handwerklichen Bereiche. © WOLFGANG KRONWITTER

Am Samstag, 2. September von 11 bis 17 Uhr, feiern die Zimmerei Happach und das Berg Chalet großes Jubiläum. Kunden, Mitarbeiter und Interessierte sind herzlich eingeladen.

Als einer von ca. 100 bundesweiten Partnern der Modernisierungs-Leistungsgemeinschaft „Einer.Alles.Sauber“ bieten der Zimmermeister Josef Happach und sein Team einen schlüsselfertigen Rundum-Service für alle handwerklichen Bereiche. Sämtliche am Bauprojekt beteiligten Gewerke koordinieren und organisieren die kompetenten Fachkräfte des Familienunternehmens. Die Baustellen der renommierten Zimmerei zeichnen sich durch ihre Sauberkeit aus. Absaugsysteme und spezielle Staubschutzlösungen gehören zu den Standards des Betriebes.

Josef Happach und sein Team sind kompetente Fachkräfte in Sachen Eigenheimsanierung. © WOLFGANG KRONWITTER

Oft schlägt ein Neubau mit höheren Kosten zu Buche, als eine Erweiterung oder Renovierung bestehender Wohnräume. Deshalb empfiehlt Josef Happach seinen Kunden die Modernisierung des Eigenheims. Dadurch wird nicht nur der Wert einer Immobilie gesteigert, sondern auch die Lebensqualität seiner Bewohner. Seit 30 Jahren ist die Jachenauer Zimmerei mittlerweile ein kompetenter Partner in Sachen Eigenheimsanierung, Holzbau und Innenausbau. Individuell an die Wünsche des Kunden angepasst, entstehen durch Wanddurchbrüche, Dachausbauten oder Anbauten neue Wohnflächen, die das bereits Existierende aufwerten und in neuem Glanz erstrahlen lassen. Josef Happach: „Der Dachausbau ist eine kostengünstige Methode, attraktiven Wohnraum zu schaffen.“ Sohn Leo ist als Zimmerer im elterlichen Betrieb tätig.

Willkommen im Berg Chalet

Im Berg Chalet finden Sie Deko-Artikel, Porzellan, Wohnaccessoires, Genuss-Spezialitäten und vieles mehr. © WOLFGANG KRONWITTER

Tochter Andrea und Ehefrau Marlene betreiben seit nunmehr zehn Jahren erfolgreich das „Berg Chalet“. In ihrem außergewöhnlichen Geschäft bietet sie ein breites Sortiment an schönen, geschmackvollen Deko-Artikeln, hochwertigem Porzellan, Wohnaccessoires, feinen Genuss-Spezialitäten und vieles mehr.

Sämtliche Produkte sind vor Ort oder im Online-Shop erhältlich. © WOLFGANG KRONWITTER

Die Stilvollen und exklusiven Produkte kommen überwiegend aus skandinavischen Manufakturen. Andrea Happach: „Die Liebe zum Besonderen ist es, was uns als Familie antreibt und erfüllt.“ Sämtliche Produkte sind auch im Online-Shop erhältlich.

Die Ausstellungsräume im Berg Chalet sind im Stil einer Wohnung aufgebaut. Dazu zählt auch ein Schlafzimmer. © WOLFGANG KRONWITTER

Ein ganz besonderes Erlebnis ist freilich ein Rundgang durch die Ausstellungsräume. Diese wurden von Josef Happach und seinen Mitarbeitern im Stil einer Wohnung gestaltet, mit Küche, Bad und Schlafzimmer komplett aus Altholz.

Zwei Gründe zu feiern

Ihr Doppeljubiläum möchte die Familie Happach gebührend feiern. Am Samstag, 2. September, sind Kunden, Mitarbeiter und Interessierte herzlich in die Jachenau eingeladen. Von 11 bis 17 Uhr dürfen sich die Gäste auf ein buntes Programm mit Speis und Trank freuen. Die Feier findet im Berg Chalet, Friedeln 17 in 83676 Jachenau statt.

Autor: Hans Demmel

Kontakt

Zimmerei Happach GmbH

Josef Happach

Setzplatz 18

83676 Jachenau

Tel.: 08043 - 431

Fax: 08043 - 399

E-Mail: happach@einer-alles-sauber.de

Web: www.zimmerei-happach.de

„Berg Chalet“

Andrea Happach

Friedeln 17

83676 Jachenau

Tel.: 08043 - 1036

Web: www.berg-chalet.de

Öffnungszeiten Montag: geschlossen

Dienstag: 10 – 13 Uhr & 14 – 18 Uhr

Mittwoch: 10 – 13 Uhr

Donnerstag: 10 – 13 Uhr & 14 – 18 Uhr

Freitag: 10 – 13 Uhr & 14 – 18 Uhr

Samstag: 10:30 – 16 Uhr