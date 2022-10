62-Jähriger stürzt in den Tod - Begleiter suchte eine Stunde Handyempfang

Von: Stefanie Wegele

Der Verunglückte wurde auf den Landeplatz in Vorderriß gebracht. Dort warteten bereits ein Bergwachtnotarzt sowie ein Notfallsanitäter. © Bergwacht

Bei einem tragischen Bergunfall hat am Freitagnachmittag ein 62-jähriger Mann aus Gräfelfing (Landkreis München) sein Leben verloren. Er war ein sehr erfahrener Bergsteiger. Ebenso wie sein Begleiter, der eine Stunde lang vergeblich auf der Suche nach Handyempfang war.

Vorderriß – Er war mit seinem Begleiter, einem 63-jährigen Olchinger (Landkreis Fürstenfeldbruck) auf den Galgenstangenkopf, einen 1806 Meter hohen Berg im Vorkarwendel bei Vorderriß, gestiegen. Beim Abstieg ereignete sich das Unglück.

Die beiden Bergkameraden hatten sich am Freitag bei herrlichem Wetter zu der Herbstwanderung getroffen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd stolperte der Gräfelfinger kurz nach einer Rast am Gipfel. Er stürzte gegen 14.50 Uhr über steiles, erst latschenbewachsenes und dann grasdurchsetztes Schrofengelände etwa 200 Meter ab. Es handelt sich laut Polizei dort um einen einfachen, ungesicherten sowie schmalen Wanderweg.

Rettungshubschrauber überflog das Gebiet zunächst ohne Ergebnis

Wie Karl Strehler, Einsatzleiter der Bergwacht Lenggries, berichtet, habe sein Begleiter zunächst selbst noch versucht, zu dem Verunglückten hinabzusteigen, um diesem zu helfen. Da dies jedoch zu gefährlich gewesen sei, versuchte der 63-Jährige, einen Notruf abzusetzen. Allerdings sei er laut Bergwacht etwa eine Stunde lang vergeblich auf der Suche nach Empfang gewesen, bis er endlich den Notruf wählen konnte.

Um 16.11 Uhr ging der Alarm schließlich bei den ehrenamtlichen Rettern der Bergwacht Lenggries ein. Die Mitteilung lautete, dass eine Person auf der Südseite etwa 150 Meter abgestürzt sei. Da laut Bergwacht die Rückrufnummer des Mitteilers durch das Österreichische Leitstellensystem nicht aufgenommen werden konnte, konnte keine genauere Lage des Einsatzortes ermittelt werden. Der Rettungshubschrauber RK2 aus Reutte wurde alarmiert und überflog das Gebiet – ohne Ergebnis.

„Crashrettung“ eingeleitet

Währenddessen machten sich drei Luftretter auf den Weg zum Landeplatz in Vorderriß, um das Team des Hubschraubers zu unterstützen. Als einer der Einsatzkräfte aufgenommen und der Bereich Galgenstangenjoch ein weiteres Mal überflogen wurde, konnte die Unfallstelle schließlich lokalisiert werden.

Der parallel dazu alarmierte Bergwachtnotarzt machte sich mit dem Einsatzleiter auf in Richtung Vorderriß, um vor Ort zu unterstützen. Das Gelände gestaltete sich nach Angaben der Bergwacht als so anspruchsvoll, dass am Einsatzort keinerlei medizinische Versorgung möglichgewesen sei.

Wie Karl Strehler berichtet, wurde deshalb eine sogenannte „Crashrettung“ eingeleitet. Bei dieser Rettungsmethode werde der oft schwer verletzte Patient schnellstmöglich abtransportiert, um ihn in ein Gelände, in der medizinische Versorgung möglich ist, zu bringen.

Gegen 16.40 Uhr wurde der Patient in einem Bergrettungssack gesichert und vom Hubschrauber aufgenommen. Anschließend wurde der 62-Jährige an den Landeplatz in Vorderriß gebracht. Dort warteten bereits ein Bergwachtnotarzt sowie ein Notfallsanitäter, die das komplette Material zur Versorgung bereits vorbereiten konnten. Sobald der Patient aus dem Hubschrauber gebracht worden war, konnten die Retter sofort mit der laut Strehler „maximalen medizinischen Versorgung“ des Schwerverletzten beginnen. Es stellte sich heraus, dass der Patient leblos war. Daher begannen die nach Angaben der Bergwacht geschulten Retter umgehend mit den lebenserhaltenden Maßnahmen. Allerdings mussten der Bergwachtnotarzt sowie der Notarzt des RK2 trotz der schnellen Rettung und der umfassenden medizinischen Versorgung noch vor Ort den Tod des Mannes feststellen.

Im Tal betreuten sowohl der Einsatzleiter als auch der Kriseninterventionsdienst der Bergwacht den Olchinger. Die alpine Einsatzgruppe der Polizei war ebenfalls vor Ort, um den Unfall aufzunehmen.

„Schon deutlich schwerere Touren bewältigt“

Der Verstorbene war laut Bergwacht ein routinierter und sehr erfahrener Bergsteiger. Mit seinem Begleiter habe er „schon deutlich schwerere Touren bewältigt“, war somit im eingespielten Team und gut ausgerüstet unterwegs gewesen.

Die Untersuchungen zum Unfallhergang übernahmen die Beamten der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

