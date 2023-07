Abbau von Wikingerdorf am Walchensee: Drei Hütten sind weg

Von: Patrick Staar

Teilen

So sah es am Donnerstag auf dem Gelände von Flake aus. © privat

Viel wurde darüber diskutiert, jetzt wurde die Verkleinerung des Filmkulissendorfs Flake am Walchensee in Angriff genommen. Drei Hütten wurden diese Woche abgebaut.

Walchensee – Die Verkleinerung des Filmkulissendorfs Flake soll zügig über die Bühne gehen. Dies kündigte Bürgermeister Thomas Holz in der Gemeinderatssitzung am Montag an. Demnach sollten noch bis zum 1. August drei der fünf Hütten entfernt und der Zaun geöffnet werden. Tatsächlich sind die Arbeiten deutlich schneller über die Bühne gegangen. Am Donnerstag waren bereits drei Hütten abgerissen und abtransportiert.

Wie berichtet hatte der TÜV vor einigen Monaten die Standfestigkeit der Hütten moniert. Im Juni forderten dann über 300 Bürger in Walchensee in einem offenen Brief an Bürgermeister Thomas Holz, dass „Flake“ nicht wie geplant saniert, sondern das Gelände wieder ein Badeplatz wird. Zu den Unterzeichnern gehörten die beiden Walchenseer Gemeinderäte Reinhard Dollrieß und Frank Sommerschuh von den Freien Wählern.

Am Mittwoch liefen auf dem Gelände Abrissarbeiten, am Donnerstag waren drei Hütten bereits komplett abtransportiert. © privat

Am 4. Juli beschloss der Gemeinderat dann aber mit großer Mehrheit, dass das Wikingerdorf zum Teil erhalten bleiben soll. Die Gemeinde solle gemeinsam mit dem Verkehrsverein ein Konzept entwickeln. Am 18. Juli hätten sich einige Gemeinderäte sowie Vertreter der Verwaltung und des Verkehrsvereins getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen, berichtete Holz: „Das war sehr konstruktiv, angenehm, richtig schee“. Es sei festgelegt worden, dass drei Hütten entfernt und ein Tor des Dorfs geöffnet werden soll. Die Fläche könne dann als Familien-Badeplatz genutzt werden. Die Büsche sollen zurückgeschnitten werden. Er hoffe, dass das nach dem Abriss angesäte Gras schnell wächst.

„Meiner Meinung nach gehören alle Hütten abgerissen“

Übrig bleiben soll nur noch die „Chef-Hütte“ und eine relativ gut erhaltene benachbarte Hütte. Sie sollen vorerst mit Bauzäunen gesichert werden. Um diese etwas aufzuhübschen, würden sie mit Folien versehen. Holz: „Schön wird’s nicht. Aber es war wichtig, ein Zeichen zu setzen und Platz zu schaffen.“

Ganz bewusst erhalten bleiben soll der Zaun rund um „Flake“: „Das soll eine optische Barriere sein, damit sich die Surfer mit ihren Brettern nicht im Familienbereich aufhalten.“

Es habe 45 Minuten gedauert, dies zu erarbeiten, sagte Holz: „Das verdeutlicht, wie viel Ärger, Verletzungen, Zeit und Nerven es gespart hätte, wenn man von vorneherein mit der Gemeindeverwaltung geredet hätte.“ Im September soll es wieder ein Treffen geben, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

„Meiner Meinung nach gehören alle Hütten abgerissen, weil sich die Walchenseer damit nicht identifizieren können“, kommentierte Frank Sommerschuh. Er werde daher dem Teilabriss-Konzept nicht zustimmen. Er schlage vor, die Hütten bei Ebay zugunsten eines guten Zwecks zu versteigern. Dies erbringe „vielleicht 2000 oder 5000 Euro“. Dieser Gedanke wurde jedoch nicht mehr weiter diskutiert.

(Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.)