Almbauern in Sorge: „Wölfe sind mit Zäunen nicht aufzuhalten“

Teilen

Almbauernversammlung in Arzbach: Unter den Gästen war auch Bezirksalmbauer Hans Probst (li.). © . mk

In der Almbauernversammlung in Arzbach war der Wolf wieder ein wichtiges Thema. Dabei bekamen die Landwirte Rückendeckung von Landrat Niedermaier.

Arzbach – Der nächste Almsommer ist nicht mehr weit. Vieles muss nach den Wintermonaten für den Weidebetrieb vorbereitet werden. Die richtige Beweidung sei wichtig, unterstrich der Vorsitzende des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern (AVO), Sepp Glatz, bei der traditionellen Almbauernversammlung des Almbezirks Bad Tölz am Josefitag im „Arzbacher Hof“.

Weideflächen von großer Bedeutung für die Artenvielfalt

„Die Flächen müssen gut ausgegrast werden, damit die Vegetation nicht verwildert und verbuscht und wieder frisches Futter nachwächst“, sagte Glatz. Auch für die Artenvielfalt seien die freien Weideflächen von großer Bedeutung. Durch den Zusammenhalt und den Einsatz des AVO habe man es geschafft, dass über längere Zeit hinweg keine Alm aufgegeben worden sei.

Mit dem immer häufigeren Auftreten des Wolfes jedoch seien nicht mehr alle Bauern bereit, ihr Vieh auf die Bergweiden zu bringen. Der AVO habe sich in anderen betroffenen Ländern kundig gemacht, sein vormaliger Vorsitzender Georg Mair hätte schon lange auf die Gesamtheit der Auswirkungen einer Ausbreitung von Wölfen hingewiesen. Mittlerweile habe Deutschland trotz seiner Bevölkerungsdichte eine größere Wolfsdichte als Kanada, so Glatz. „Der sogenannte gute Erhaltungszustand ist längst erreicht und ebenso ist der in den FFH-Regeln von 1992 festgesetzte Schutzstatus längst überholt.“ Die von der Gegenseite angeführte These, man müsse wieder mit dem Wolf leben lernen, sei Schönrederei. „Wölfe sind in der Natur mit Zäunen nicht aufzuhalten.“

Resolution zum Thema Wolf geht durch die Gemeinderäte

Zusammen mit Kollegen aus Österreich habe man deshalb in Straßburg vorgesprochen. Wie berichtet hat der Garmischer Landrat Anton Speer einen Antrag auf Genehmigung der Entnahme von Wölfen an die Regierung von Oberbayern gestellt. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hatte es zuletzt mehrere Risse gegeben, angeblich sind drei Wölfe nachgewiesen worden. Speer habe seinen Antrag damit begründet, dass die Anwesenheit von Wölfen die Almwirtschaft mit ihrer wesentlichen Bedeutung für Arten- und Biotopschutz gefährde, berichtete Glatz, selbst ein Werdenfelser. Die dazu verfasste Resolution gehe nun durch alle Gemeinden des Landkreises.

Der Tölzer Landrat Josef Niedermaier als Gast der Versammlung sagte zu, dieses Argumentationspapier ebenfalls zu unterstützen. „Wir werden diese Resolution auch bei uns im Kreistag behandeln.“ Die Darstellung, dass es nicht zielführend sein könne, durch den extremen Schutz einer einzigen Spezies andere Arten, die man lange gehegt habe, zu opfern, sei die richtige Linie. Man erlebe Ähnliches mit dem Biber, der mittlerweile immense Schäden anrichte. Dieser Sichtweise schloss sich der Zweite Bürgermeister von Lenggries, Franz Schöttl, an.

Rotwildmonitoring zur Kontrolle der Tuberkulose

Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung betraf die aktuelle Tuberkulose-Situation bei Rindern und Rotwild. Nachdem die Bakterien-Erkrankung vor zehn Jahren in Tirol und im Allgäu neu ausgebrochen war, ist es inzwischen diesbezüglich wieder ruhiger geworden. Das seinerzeit eingeführte verpflichtende Rotwildmonitoring, wonach zehn Prozent des Abschusses abgeliefert und untersucht werden müssen, werde von den Jägern zuverlässig erfüllt, erklärte Rudolf Plochmann, Leiter der Hochwildhegegemeinschaft Isarwinkel. Zuletzt sei ein Stück Rotwild festgestellt worden, bei dem die Lymphknoten befallen waren – was kaum eine Übertragung nach sich ziehe. Nachdem generell das Auftreten der Krankheit in einem Rinderbestand existenzielle Folgen für den Betrieb mit sich bringt, wurde den Almbauern die Möglichkeit einer Versicherung über die begrenzten Leistungen der Tierseuchenkasse hinaus vorgestellt.

Von Rosi Bauer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.