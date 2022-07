Am Walchensee: Motorradfahrer weicht Auto aus und stürzt über Wall

Polizeibericht

Von Melina Staar

Kurve geschnitten, Unfall ausgelöst und dann davongefahren: Die Polizei sucht nach einem Mercedes-Fahrer, der einen Motorradfahrer am Walchensee zu einem halsbrecherischen Ausweichmanöver gezwungen hat.

Walchensee - Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 15.20 Uhr. Ein Motorradfahrer (23) aus Nordrhein-Westfalen war von Urfeld in Richtung Walchensee unterwegs. In einer Linkskurve am Parkplatz zur Herzogstandbahn kam ihm ein Mercedes entgegen. Dieser schnitt wohl die Kurve, so dass der Zweiradfahrer ausweichen musste. Dabei stürzte er, wie Lisa Grünwald von der Wasserwacht Walchensee berichtet, über einen Steinwall. Der unbekannte Fahrzeugführer im Mercedes fuhr ohne sich weiter zu kümmern davon.

Zunächst wurden beim Motorradfahrer schwerere Verletzungen angenommen, weswegen auch der Hubschrauber Christoph Murnau angefordert wurde. Laut Polizei hatte der 23-Jährige aber Glück, er verletzte sich nur leicht an Fuß und Arm und kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Gesucht wird nun nach Hinweisen auf den Unfallverursacher im Mercedes. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten sich bei der Kochler Polizei unter 0 80 41/76 10 62 73 zu melden.

