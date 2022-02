Ausbau der Sachsenkamer Straße: Aus dem Nein wird ein Ja

Teilen

Die Sachsenkamer Straße ist dringend sanierungsbedürftig. © Arp

Der geplante Ausbau der Sachsenkamer Straße musste noch einmal öffentlich in der Gemeinderatssitzung in Greiling diskutiert werden. Nun soll er vorwärts gehen.

Greiling – Der Plan, die Sachsenkamer Straße in der Gemeinde Greiling zu sanieren, beschäftigt den Gemeinderat seit Jahren. Im nicht öffentlichen Teil der Dezembersitzung wurde der Ausbau der Straße nun offenbar bei Stimmengleichheit abgelehnt. Dass das Thema in der jüngsten Sitzung noch einmal aufgerollt wurde, hatte einen einfachen Grund: Schon die Beratung im Dezember hätte öffentlich stattfinden müssen. Außerdem lagen den Ratsmitgliedern bei der damaligen Beratung falsche Zahlen vor, da sie nur die Sanierung der Bankette, nicht aber die Straßensanierung selbst beinhalteten.

Bürgermeister Margreiter: „Mir sind in der Dezembersitzung gravierende Fehler unterlaufen“

„Mir sind in der Dezembersitzung zwei gravierende Fehler unterlaufen“, entschuldigte sich Bürgermeister Anton Margreiter. Er sei davon ausgegangen, dass bei der Sitzung mögliche Preisvorstellungen zur Sprache kommen würden, mit denen die Gemeinde in die Verhandlungen mit den Grundbesitzern für eine Vergrößerung der Ausweichstellen gehen will. Dies sei falsch gewesen, weil aufgrund der Sitzungseinladung ein Grundsatzbeschluss zur Sanierung gefasst werden sollte. Der zweite Fehler sei erst bemerkt worden, nachdem einige Gemeinderäte nach der Sitzung Zweifel an den Zahlen angemeldet hatten. Die Gemeinde habe das beauftragte Planungsbüro um eine detaillierte Aufstellung gebeten. Dadurch habe sich die Entscheidungsgrundlage gänzlich verändert. Die Folge: Die Entscheidung wäre anfechtbar gewesen. Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes habe dazu geraten, den Tagesordnungspunkt noch einmal in öffentlicher Sitzung zu beraten. „Das war mein Fehler“, bedauerte das Gemeindeoberhaupt.

Drei Varianten standen zur Auswahl

„Die Sachsenkamer Straße ist aktuell dringend sanierungsbedürftig.“ Mit dieser Feststellung nahm Margreiter das heikle Thema wieder auf. Drei Varianten standen zur Auswahl. Die Kosten bei den Varianten eins und zwei mit einer Straßenbreite von drei Metern und Banketten beidseitig mit jeweils 60 Zentimetern müsste die Gemeinde alleine tragen. In beiden Fällen werde die für eine Bezuschussung notwendigen 4,50 Meter Mindestbreite nicht erreicht. Nachteil bei Variante eins sei zudem, dass das Bankett nicht mit Fahrrädern befahrbar ist. Die errechneten Sanierungskosten liegen bei 402 000 beziehungsweise 419 000 Euro. Die dritte Variante sieht eine Asphaltdecke von 4,50 Meter Breite vor. Das Bankett in Kiesausführung ist jeweils 25 Zentimeter breit. Von den zu erwartenden Kosten in Höhe von rund 460 000 Euro wären etwa 55 Prozent förderfähig.

Margreiter forderte die Ratsmitglieder auf, nochmals über die Sanierungsmaßnahme, die eine zukunftsweisende Bedeutung habe, zu diskutieren. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass durch die Straße sechs Gewerbebetriebe erschlossen werden und ein Greilinger Landwirt die Absicht habe, in den fraglichen Bereich auszusiedeln. Eine erhebliche Verbesserung versprach er sich auch für die Situation der Radfahrer und Fußgänger. Die Begrenzung auf 50 km/h würde erhalten bleiben.

Durch die Straße werden sechs Gewerbebetriebe erschlossen

Martin Bauer war in der Aussprache davon überzeugt, dass eine Verbreiterung der Straße um 30 Zentimeter keinen Einfluss auf das Verkehrsaufkommen hat. Er favorisierte Variante drei, die gleichzeitig durch die staatliche Förderung eine Ersparnis von etwa 210 000 Euro aufweise. Claudia Petzl und Ines Schmuck, die beide im Dezember gegen die Sanierungsmaßnahmen gestimmt hatten, meldeten Zweifel an, ob der breitere Ausbau tatsächlich etwas für Radfahrer und Fußgänger bringe oder nur zu schnellerem Fahren animiert. Die Befürchtung, dass das Bankett durch Befahren beschädigt werden könnte, teilte Bürgermeister Margreiter nicht. Nach Fertigstellung werde sich die Gemeinde sofort mit den Grundbesitzern in Verbindung setzen und bei der Setzung von Grenzpfosten Hilfestellung geben. Der Zaun selbst sei dann nur 25 Zentimeter vom Asphalt entfernt. Zusätzliche Auskehrungen seien nicht geplant, beantwortete Margreiter eine Frage von Andreas Kastenmüller, der sich Sorgen wegen des Begegnungsverkehrs bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen machte. Es werde aber versucht, die vorhandenen Ausweichstellen etwas zu vergrößern, um die Begegnung von Fahrzeugen mit Anhänger zu ermöglichen.

Neun Räte stimmten dafür

Kastenmüller regte auch an, das kurze Teilstück nach der Bahnunterführung bis zur Gemeindegrenze mit Reichersbeuern ebenfalls zu sanieren. Bürgermeister Margreiter erhielt den Auftrag, dazu Gespräche mit seinem Amtskollegen Ernst Dieckmann zu führen, um auch die Reststrecke bis zum Gartenbaubetrieb Epp und weiter zur B 13 in die Sanierungsmaßnahmen einzubeziehen. Am Ende stimmten neun Räte für eine Sanierung bis zur Gemeindegrenze. Ines Schmuck blieb bei ihrem Nein. Drei Gemeinderäte fehlten entschuldigt. (Günther Platschek)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.