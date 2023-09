Tödlicher Unfall in Bad Tölz: Fahrradfahrer stirbt, betrunkener Autofahrer flieht

Von: Felix Herz

Teilen

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat sich ein schlimmer Unfall ereignet, bei dem ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen ist. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Der Autofahrer entkam zunächst unerkannt, konnte aber ermittelt werden.

Königsdorf – Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang erschüttert die Gemeinde Königsdorf: Ein 40-jähriger Radfahrer aus Benediktbeuern wurde am Abend des 1. September 2023 auf der Bundesstraße 11 südlich von Königsdorf von einem Pkw erfasst und schwerstverletzt. Der Fahrer des Pkw flüchtete vom Unfallort, konnte jedoch später ermittelt und an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Das geht aus einer von der Polizei am Samstag, 2. September, versendeten Pressemitteilung hervor.

Zeugin beobachtete Unfall – Unfallverursacher wird noch alkoholisiert vorgefunden

Eine 60-jährige Zeugin aus Geretsried hatte den Unfall beobachtet und sofort den Notruf alarmiert. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen der eintreffenden Polizeistreife und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers erlag der Radfahrer kurze Zeit später in einem nahegelegenen Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat sich ein schlimmer Unfall ereignet, bei dem ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen ist. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Unfallverursacher, ein 52-jähriger Königsdorfer, wurde alkoholisiert und mit einem beschädigten Fahrzeug in seiner Garage aufgefunden. Ein am Unfallort gefundenes Kennzeichen hatte die Polizei zu ihm geführt. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von einem von der Staatsanwaltschaft beauftragten Gutachter geklärt.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Bundesstraße lange gesperrt – Autofahrer muss mit empfindlicher Strafe rechnen

Der tragische Vorfall mobilisierte rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei. Die Bundesstraße 11 musste für etwa fünfeinhalb Stunden gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher muss nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen. (fhz)

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.